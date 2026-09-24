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Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο και drone

Φωτογραφία: Πολεμική Αεροπορία
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THESTIVAL TEAM

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Σε επιτυχή εμπλοκή κατά ενός βαλλιστικού πυραύλου και ενός μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAV) που προέρχονταν από την Υεμένη προχώρησε η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, εκτοξεύοντας συνολικά δύο βλήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εμπλοκή σημειώθηκε σήμερα στις 13:40, από την Πυροβολαρχία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΛΔΥΣΑ στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Patriot Σαουδική Αραβία

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