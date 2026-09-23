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Βουλή: Υπέρ της άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου σε δύο υποθέσεις – Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη

Intime
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Με ευρεία πλειοψηφία η Βουλή αποφάσισε να άρει την βουλευτική ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευεθερίας, κας. Ζωής Κωνστανταντοπουλου και για τις δυο υποθέσεις για τις οποίες ειχε υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Υπέρ της άρσης ασυλίας για την υπόθεση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων τάχθηκαν υπερ 191 βουλευτές και κατά 76 ενώ παρών δήλωσαν 8. Για την υπόθεση της συκοφαντικής δυσφήμησης υπέρ ψήφισαν 190 βουλευτες, κατά 46 και παρών 39.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του κ. Μ. Λαζαρίδη, η Βουλή απέρριψε το αίτημα άρσης ασυλίας του σχετικά με την υπόθεση του πτυχίου του. Υπέρ ψήφισαν 121 βουλευτες, κατά 151 και παρών 1.

Τέλος για την υπόθεση του κ. Αυγενάκη που αφορούσε στη δήλωση Πόθεν Έσχες του βουλευτή, υπέρ ψήφισαν 122 βουλευτες, και 151 κατά.

Άρση ασυλίας Ζωή Κωνσταντοπούλου

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