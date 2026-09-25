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Νέα επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης – Εντοπίστηκαν από drone της Frontex

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μια ακόμα νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης.

Περίπου τα μεσάνυχτα drone της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 7,5 ναυτικά μίλια νότια, νοτιονοτιοδυτικά της Γαύδου.

Λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο υπό τον συντονισμού του κέντρου έρευνας και διάσωσης λιμενικού σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των 42 αλλοδαπών επιβαινόντων.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλές καιρικές συνθήκες.

Κρήτη Μετανάστες

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