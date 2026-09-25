Μαγνησία: Στον εισαγγελέα καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες σε κέντρα αισθητικής

Προφορικές και ανώνυμες καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες, τοποθέτηση νημάτων και συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε κέντρα αισθητικής έχει δεχθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με τον δικηγόρο του να ενημερώνει σχετικά τον εισαγγελέα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, ο πρόεδρος του Ι.Σ.Μ., Χρ. Βενέτης ζήτησε συχνότερους ελέγχους, σαφή όρια στις πράξεις που επιτρέπεται να εκτελεί κάθε επαγγελματίας και αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης στον χώρο της υγείας.

Όπως διευκρίνισε, οι αναφορές δεν είναι καινούργιες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί. Αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, κυρίως κέντρα αισθητικής που φέρονται να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, όσοι απευθύνονται στον Σύλλογο δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν επώνυμα τις καταγγελίες τους ενώπιον δικαστηρίου ή επιτροπής διερεύνησης, γεγονός που, όπως παραδέχθηκε, τον προβληματίζει.

Καταγγελίες χωρίς ευρήματα στον έλεγχο

Ο κ. Βενέτης αποσαφήνισε, ότι η συνάντηση με τον εισαγγελέα έγινε από τον δικηγόρο του Συλλόγου. Ο ίδιος επισκέφθηκε δύο φορές την Εισαγγελία, χωρίς να πραγματοποιηθεί συνάντηση λόγω φόρτου εργασίας, και εκτίμησε ότι αυτή θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα, ανέφερε, ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από την Περιφέρεια, ο οποίος δεν απέδωσε ευρήματα. Συνεπώς, οι καταγγελίες που περιέγραψε παραμένουν προς διερεύνηση και δεν συνιστούν διαπιστωμένες παραβάσεις. Ο ίδιος υποστήριξε, ότι ένας έλεγχος χωρίς ευρήματα δεν αποκλείει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης και δήλωσε, ότι ο Σύλλογος θα επιμείνει.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες για συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις ακμής. Κατά τον ίδιο, τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων επαγγελματιών, καθώς προϋποθέτουν ιατρική γνώση και δυνατότητα αντιμετώπισης ενδεχόμενων επιπλοκών.

«Ακόμα και εγώ ως γιατρός δεν μπορώ να κάνω τα πάντα»

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του έθεσε την ασφάλεια των ασθενών. Επισήμανε ότι ακόμη και μια φαινομενικά μικρή ιατρική πράξη μπορεί να έχει κινδύνους, τους οποίους εκείνος που την εκτελεί πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα και με ασφάλεια. «Πάνω από όλα είναι η δημόσια υγεία και η ασφάλεια του ασθενούς», τόνισε, εξηγώντας ότι καθοριστική σημασία έχουν τόσο η κατάρτιση του επαγγελματία όσο και η καταλληλότητα και αδειοδότηση του χώρου. «Ακόμα και εγώ ως γιατρός δεν μπορώ να κάνω τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι υπάρχουν πράξεις που δεν μπορούν να πραγματοποιούνται στο ιατρείο και απαιτούν αδειοδοτημένη κλινική ή νοσοκομείο. Η ιδιότητα του γιατρού, υπογράμμισε, δεν καταργεί τα όρια της ειδικότητας ούτε τις προϋποθέσεις ασφαλούς άσκησης κάθε πράξης. Για τον ίδιο, το ζητούμενο είναι να γνωρίζει ασθενής ποιος αναλαμβάνει μια παρέμβαση και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να την πραγματοποιήσει.

Παραπλανητική διαφήμιση και υποσχέσεις θεραπείας

Ο κ. Βενέτης άσκησε έντονη κριτική στη χρήση όρων, όπως «κβαντική» και «ηλεκτρομαγνητική» ιατρική, αλλά και στην προβολή θεραπευτικών υποσχέσεων χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Συνέδεσε το ζήτημα με την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών και σαφέστερων κανόνων στη διαφήμιση υπηρεσιών υγείας. Αναφερόμενος στις πειραματικές θεραπείες, εξήγησε ότι, όπως τις περιέγραψε, προϋποθέτουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, ερευνητικό πρωτόκολλο, ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συναίνεση. Αντιπαρέβαλε αυτή τη διαδικασία στις αόριστες διαβεβαιώσεις για κάποια πρωτοποριακή μέθοδο που υπόσχεται εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Για την ομοιοπαθητική διατύπωσε ιδιαίτερα επικριτική προσωπική θέση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της και υποστηρίζοντας ότι η ιατρική οφείλει να στηρίζεται σε μελέτες, συγκρίσιμα αποτελέσματα και τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές. Διευκρίνισε, επίσης, ότι η συνολική προσέγγιση του ανθρώπου αποτελεί μέρος της ιατρικής πρακτικής. Έφερε ως παράδειγμα τις διατροφικές οδηγίες που δίνει στις εγκύους και τη συνεργασία με διατροφολόγο, όταν χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Διαχώρισε, όμως, αυτή την προσέγγιση από την επίκληση τίτλων και εξειδικεύσεων χωρίς αναγνωρισμένες σπουδές και πιστοποίηση.

Κλείνοντας, επανέφερε το αίτημα για συχνότερους ελέγχους και μεγαλύτερη προσοχή από τους πολίτες. Έδωσε ιδιαίτερο βάρος «στην ευθύνη της πολιτείας να οριοθετήσει τη διαφήμιση στον χώρο της υγείας, ώστε οι πολίτες να μπορούν να αξιολογούν τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται και να μην παρασύρονται από υποσχέσεις».