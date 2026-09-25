Χαλάει ο καιρός: Βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Πού θα χτυπήσουν

Σημαντική επιδείνωση θα σημειώσει ο καιρός από το απόγευμα της Παρασκευής (25/09), με ισχυρές βροχές ενώ αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας.

Και επίσημα φαίνεται πως ξεκινάει το φθινόπωρο καθώς τη σημερινή ηλιοφάνεια θα διαδεχθούν καταιγίδες, ενισχυμένοι άνεμοι και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Γιώργο Εμμανουήλ, το εν λόγω σύστημα φέρνει βροχές και καταιγίδες αρχικά σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και νησιά Ιονίου.

Το Σάββατο θα επεκταθεί νοτιότερα με την ηπειρωτική Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή υποχώρηση αναμένεται από την Κυριακή, ωστόσο στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις.

Η πρόγνωση ανά μέρα

Οι πρώτες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα και την Ήπειρο, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δυτική Ελλάδα, την κεντρική και δυτική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά φαινόμενα δεν αποκλείονται και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο και τα νοτιοανατολικά τμήματα ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος.

Άνεμοι έως 5 μποφόρ

Οι άνεμοι δεν θα παρουσιάσουν ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις και σταδιακά θα ενισχυθούν έως τα 5 μποφόρ. Από το βράδυ, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται νοτιότερα, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις.

Στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν επίσης έως τα 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, κυρίως στην περιοχή των Δωδεκανήσων, θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες, έως 26 βαθμούς, αναμένονται στη Δυτική και νότια Πελοπόννησο, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η ψύχρα θα είναι αισθητή, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και στις ορεινές περιοχές, όπου οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν αρκετά κάτω από τους 10 βαθμούς.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Δεν αναμένονται βροχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περισσότερες νεφώσεις και βροχές, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα στις γύρω ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς και θα ενισχυθούν έως τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

Η πρόγνωση για Αττική

Το Σάββατο το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί νοτιότερα και θα βρεθεί στην περιοχή του Ιονίου, με αποτέλεσμα τα φαινόμενα να επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και σταδιακά σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ προς το απόγευμα και το βράδυ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου αναμένεται να είναι κατά τόπους πιο έντονα. Προς το βράδυ, βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στις Κυκλάδες.

Για την Αττική, το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του τριημέρου. Βροχές μπορούν να σημειωθούν κατά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μεγαλύτερη πιθανότητα γύρω από τις μεσημβρινές ώρες. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να σημειωθούν βροχές και το βράδυ.

Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν φαινόμενα ιδιαίτερα μεγάλης έντασης στην Αττική, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόσκαιρων καταιγίδων. Η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την ακριβή πορεία του βαρομετρικού χαμηλού.

Βροχές και καταιγίδες και την Κυριακή

Την Κυριακή το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν περισσότερες περιοχές της χώρας. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν.