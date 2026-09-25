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Φωτιά σε οχηματαγωγό στην Μύκονο: Το πλοίο μεταφέρει 166 φορτηγά και 29 ΙΧ – Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά, 29 οι επιβαίνοντες

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στο φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2, ελληνικής σημαίας, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα.

Στο BLUE CARRIER 2 μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 ΙΧ οχήματα, ενώ επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, από τα οποία 28 είναι μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο σπεύδουν τέσσερα πλωτά του ΛΣ, ένα περιπολικό πλοίο, δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Στην επιχείρηση συμμετέχουν, επίσης, δύο ρυμουλκά, ιδιωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία.

Από τον Πειραιά μεταβαίνει στη θαλάσσια περιοχή και το ρυμουλκό-ναυαγοσωστικό «AIGAION PELAGOS», μήκους 70 μέτρων, το οποίο διαθέτει δυνατότητες πυρόσβεσης και ναυαγοσωστικής υποστήριξης.

Το BLUE CARRIER 2 είναι Ro-Ro Cargo Ship ελληνικής σημαίας, κατασκευής 1997, μήκους περίπου 162,5 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 23.986

Μύκονος Φωτιά

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