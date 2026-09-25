Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας – Κατέρρευσε παλιά οικία

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς οικίας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Αμαλίας, στην Πλάκα, κοντά στην Πύλη του Ανδριανού, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή του κτιρίου.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τον δρόμο και να έχουν ξεκινήσει τις έρευνες.

Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να ελέγξουν το κτίριο και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κίνδυνος για τα γύρω κτίρια.