Θεσσαλονίκη: 41χρονος μετέφερε παράνομα δύο αλλοδαπούς – Επιχείρησε να διαφύγει από τον έλεγχο

Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε με Ι.Χ. δύο άτομα που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο 41χρονος επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα, όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Καβαλαρίου.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες χθες (24-09-2026), ο 41χρονος εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας και προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα. Το όχημα ακινητοποιήθηκε στο ύψος του Καβαλαρίου όπου και συνελήφθη ο οδηγός, ενώ στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν δύο αλλοδαποί, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.