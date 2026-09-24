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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα και 4,5 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ στο αεροδρόμιο της Μυκόνου

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THESTIVAL TEAM

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Στοχευμένοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο αεροδρόμιο της Μυκόνου οδήγησαν στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόν των.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του Τελωνείου Μυκόνου ακινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα (6.000 πακέτα) και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ, σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχονται συνολικά σε 25.575,57 ευρώ.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται, προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΑΑΔΕ Μύκονος

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