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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Θεσσαλονίκης στήριξε μαθητές και οικογένειες με τη διανομή σχολικών ειδών

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Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, διανομή σχολικών ειδών σε 80 παιδιά, μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, που προέρχονται από οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Η διανομή πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της διαρκούς κοινωνικής προσφοράς και της έμπρακτης στήριξης παιδιών και οικογενειών σε ευάλωτη κατάσταση.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνέβαλε στην κάλυψη βασικών σχολικών αναγκών των παιδιών, προσφέροντας απαραίτητα εφόδια για τη νέα σχολική χρονιά και στηρίζοντας παράλληλα τις οικογένειές τους.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο κοινωνικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με σταθερό προσανατολισμό στην προστασία, την υποστήριξη και την ενδυνάμωση όσων βρίσκονται σε ανάγκη.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Θεσσαλονίκη

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