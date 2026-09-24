Όλγα Βενέτη για Δαλιδά: Θα μιλήσω ειλικρινά όπως πάντα, ο σύζυγός μου δεν μπορούσε να καταλάβει τι πάω να κάνω

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου φιλοξενήθηκε το πρωί της Πέμπτης (24/9/2026) η Όλγα Βενέτη. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για την πρόσφατη επιτυχημένη της παράσταση ως Δαλιδά και στο τέλος της συνέντευξης εξομολογήθηκε την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που πέρασε.

«Είναι γεγονός ότι συνδύασα τη μητρότητα με τη δουλειά. Έχω κάνει βέβαια ένα κενό, όταν ο Βασίλης μου ήτανε πολύ μωρό, και μετά, όταν πήγε ξανά πρώτη Δευτέρα δημοτικού, τότε ξανάρχισα. Ήθελα να είμαι κοντά στο παιδί. Και έτσι άρχισα μετά με πιο πολύ πάθος, πιο πολλή όρεξη. Γιατί το τραγούδι για μένα είναι όλη μου η ζωή, είναι το οξυγόνο μου. Το υπηρετώ και θα το υπηρετώ όσο ο Θεός μου δίνει την ευλογία να έχω φωνή και να συνδιαλέγομαι με το κοινό μου», αφηγήθηκε η Όλγα Βενέτη.

Σε ερώτηση της παρουσιάστριας για το τι σημαίνει “ελευθερία” για την ίδια, η τραγουδίστρια απάντησε:

«Ελευθερία για μένα σημαίνει ευλογία. Σημαίνει να μπορώ να υπηρετώ και όχι να εξυπηρετώ τη ζωή μου και γενικότερα τα πράγματα που κάνω. Είναι άλλο να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις, κάποιους συμβιβασμούς, αλλά να μην ξοδευόμαστε. Να είμαι ελεύθερη, να μπορώ να υποστηρίζω τη γνώμη μου, να έχω την ευθύνη για τα λεγόμενά μου και για τις πράξεις μου, αλλά να μπορώ να το επικοινωνώ με τον κόσμο μου.

Σε όλες τις κοινωνίες, στην οικογενειακή μου κοινωνία, γιατί η οικογένεια είναι μια μικρή κοινωνία, στο γονεϊκό μου περιβάλλον, στο τραγούδι μου, στις συνεργασίες μου. Να έχω το σθένος να μιλήσω, να επιχειρηματολογώ και να μπορώ να λέω την ψυχή μου, να την κάνω εικόνες. Δηλαδή να παίρνω τα συναισθήματά μου.

Ξέρω ότι είναι κάτι που πρέπει να βγει, αναβλύζει από μέσα μου από πολύ μικρό κοριτσάκι. Και όταν έρχεσαι και από μια συντηρητική πολύ οικογένεια, ο μπαμπάς δικηγόρος, η μαμά οδοντίατρος και άλλης εποχής, δεν ήταν πολύ εύκολο να τους πω ότι θέλω να ακολουθήσω το επάγγελμα αυτό».

«Αυτό ήτανε το όνειρο της ζωής μου και λέω, αν κάτι έκανα και ο Βασίλης θα θυμάται για τη μαμά του, θέλω να είναι ότι η μαμά του έκανε το όνειρό της και ήταν αυτό», εξομολογείται η Όλγα Βενέτη.

Ποια ήταν η αντίδραση του παιδιού όταν είδε την παράσταση;

«Λοιπόν, θα μιλήσω ειλικρινά, όπως πάντα. Στην αρχή δεν το πίστευε. Δηλαδή δεν μπορούσε να καταλάβει ούτε ο άντρας μου τι θα κάνω. Το ‘χα λίγο εγώ με τους συνεργάτες μου, γιατί δεν ήθελα να τους επιβαρύνω με αυτό το άγχος. Είχα πολύ μεγάλο άγχος, τεράστιο και ήθελα να τους κάνω και μια έκπληξη. Έβλεπαν όμως πόσο δούλευα, πόσο προσευχόμουν, πόσο έκλαιγα, πόσο κουραζόμουν για αυτή την παράσταση. Και τελικά το χαμόγελό τους και η επιβράβευσή τους, όπως την κάναν αυτή σε μένα, ήταν όλη μου η ανταμοιβή, όπως και του κόσμου».

«Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μία μεγάλη συναυλία στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο και μου λέγανε οι γιατροί να την ακυρώσω και Πέμπτη 28 θα γινόταν το χειρουργείο. Όλοι μου λέγανε: “Να το ακυρώσεις”. Εγώ είπα ένα πράγμα: “Δεν θα ακυρώσω, θα είναι αυτό”. Δεν το συζητούσα.

[…] Καμιά φορά και η ασθένεια είναι, είναι ένα χτύπημα, αλλά άλλος το χτυπάει πολύ περισσότερο και πολύ πιο άσχημα. Ο Θεός, που πιστεύω και προσπαθώ να πιστεύω ολοένα και πιο έντονα στη ζωή μου, με βοήθησε να τα καταφέρω. Δεν είναι μόνο η δική μου στάση. Αυτό να το αφήσουμε λίγο. Απλά δεν μπορώ χωρίς τραγούδι. Δεν ζω χωρίς τραγούδι. Δηλαδή είναι το όνειρό μου, είναι, είναι η Όλγα. Πρέπει να ερμηνεύσω.

Ξέρεις, ο ερμηνευτής δεν είναι κομπιούτερ, δεν είναι μαγνητόφωνο. Εγώ θέλω κάθε φορά να αποτυπώσω το συναίσθημά μου, να εξομολογηθώ σε σένα, να το κάνω εικόνες το τραγούδι, να σου, να σου βγάλω την ψυχή μου, ρε παιδί μου», ανέφερε σε σχετική ερώτηση η Όλγα Βενέτη.