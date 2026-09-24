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Γαλλία: Στέλνει στρατιώτες και αμυντικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία για την προστασία της Γιανμπού

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THESTIVAL TEAM

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Η Γαλλία θα στείλει στρατιωτικό προσωπικό και αμυντικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να συμβάλει στην προστασία της πόλης-λιμένα Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά ενέργειας, δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

“Αυτή είναι η συμφωνία που οριστικοποιήσαμε με τους Σαουδάραβες: πρόκειται να στείλουμε στρατιωτικά μέσα, δηλαδή στρατιώτες, συστήματα ραντάρ και αμυντικά συστήματα, για να προστατεύσουμε αυτή την τοποθεσία”, δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στα τηλεοπτικά δίκτυα TF1 και France 2.

Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε ότι η αποστολή δεν έχει στόχο να εμπλέξει τη Γαλλία σε κάποια σύγκρουση, αλλά να προστατεύσει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, που έχει σημασία για τις ενεργειακές μεταφορές.

Η Γιανμπού βρίσκεται στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και αποτελεί σημαντικό σημείο για τη διακίνηση πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων της Σαουδικής Αραβίας.

Γαλλία

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