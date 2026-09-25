Παύλος Πολάκης: Νέο υπόμνημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΕΟΔΥ

Ένα νέο συμπληρωματικό υπόμνημα του βουλευτή και πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, για τον ΕΟΔΥ, κατατέθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε ο ίδιος.

«Μετά από δύο χρόνια και πέντε μήνες αδικαιολόγητων καθυστερήσεων, το πέπλο προστασίας και συγκάλυψης που έχει απλώσει το καθεστώς Μητσοτάκη και ο Υπουργός Υγείας, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, γύρω από το πάρτι ανομίας στον ΕΟΔΥ και τα “γαλάζια παιδιά” του παλιού ΚΕΕΛΠΝΟ, διαλύεται οριστικά», τονίζει ο Π. Πολάκης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Π. Πολάκη:

«Νέο αποκαλυπτικό συμπληρωματικό υπόμνημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – Άμεση διαβίβαση στη Βουλή (άρθρο 86 Σ), στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Όπως στην υπόθεση Μαζωνάκη η Εισαγγελία παρενέβη για τις ευθύνες του ΙΣΑ με εφόδους και αυτοψίες, που μένει να επιβεβαιωθούν, έτσι απαιτούμε εισαγγελική έφοδο και κατάσχεση αρχείων σε ΕΟΔΥ και Υπουργείο Υγείας!

Κατατέθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (υπόψη του Προϊσταμένου και του αρμόδιου Εισαγγελικού Λειτουργού για την εκκρεμή εδώ και τρία χρόνια περίπου δικογραφία διαφθοράς) νέο, βαρυσήμαντο και αποκαλυπτικό Συμπληρωματικό Υπόμνημα του Βουλευτή και πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη , διά του πληρεξουσίου Δικηγόρου του, Γιάννη Δ. Απατσίδη.

Μετά από δύο (2) χρόνια και πέντε (5) μήνες αδικαιολόγητων καθυστερήσεων, το πέπλο προστασίας και συγκάλυψης που έχει απλώσει το καθεστώς Μητσοτάκη και ο Υπουργός Υγείας, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, γύρω από το πάρτι ανομίας στον ΕΟΔΥ και τα «γαλάζια παιδιά» του παλιού ΚΕΕΛΠΝΟ, διαλύεται οριστικά.

ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ «ΚΑΙΝΕ» ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ: