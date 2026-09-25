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Αθήνα: Φωτιά σε αυτοκίνητα στην Ηλιούπολη – Μεγάλες οι ζημιές στα οχήματα

Φωτο: newsit.gr
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THESTIVAL TEAM

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Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (25.09.2026) στην Ηλιούπολη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο και πήρε διαστάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην οδό Νυμφών στην Ηλιούπολη όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο έπιασε φωτιά.

Γρήγορα οι φλόγες πήραν έκταση και επεκτάθηκαν και σε άλλα δύο αυτοκίνητα.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς έφτασαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα. Οι ζημιές στα αυτοκίνητα είναι μεγάλες με τις αρχές να αναζητούν τα αίτια.

Αυτοκίνητα Φωτιά

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