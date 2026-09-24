Φωτιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας, προκαλώντας κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00.

Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη, τα οποία συνδράμουν από αέρος τις επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Λαμιέων, διαθέτοντας υδροφόρα για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από την περιοχή μέσω drones, τα οποία διαθέτουν θερμικές και οπτικές κάμερες, επιτρέποντας την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.