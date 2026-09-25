Μαμντάνι κατά Νετανιάχου μετά την ομιλία στον ΟΗΕ: “Κανένα ψέμα δεν αλλάζει το ένταλμα σύλληψης”

Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι να απαντά στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού και να αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του. «Κανένα ψέμα δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαμντάνι.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης σχολίασε την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, λίγες ώρες μετά την εμφάνισή του στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Κανένα ψέμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου», δήλωσε ο Ζόχραν Μαμντάνι.

Η τοποθέτησή του ήρθε μετά τις αναφορές του Νετανιάχου κατά του ίδιου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον κατηγόρησε ότι στηρίζει τη Χαμάς και υποστήριξε ότι οι θέσεις του έχουν συμβάλει στην αύξηση του αισθήματος ανασφάλειας μεταξύ Εβραίων κατοίκων της Νέας Υόρκης.

Η προηγούμενη συζήτηση για το ένταλμα

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Μαμντάνι, ο οποίος ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, είχε δηλώσει ότι εξέταζε αν υπήρχε δυνατότητα να εφαρμοστεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε περίπτωση που ο Νετανιάχου επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στη συνέχεια, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει στην εκτέλεση του εντάλματος.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, με τις κατηγορίες που αποδίδονται να αφορούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας. Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απορρίψει τις κατηγορίες.