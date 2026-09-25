MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στην Περαία – Μια σύλληψη και 28 παραβάσεις του ΚΟΚ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (24-09-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης έλεγξαν συνολικά:

  • 95 άτομα και
  • 78 οχήματα

Στο πλαίσιο της επιχείρησης:
– Συνελήφθη 1 αλλοδαπός για παράνομη παραμονή στη χώρα,
– Διαπιστώθηκαν 28 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.,
– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
– Ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Αστυνομική επιχείρηση Περαία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Αγελάδα εγκλωβίστηκε στα Πυρηναία και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Πάτρα: Ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του και την έστειλε στο νοσοκομείο – Αναζητείται ο δράστης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ζητήματα ασφαλείας θέτουν οι γονείς του 16ου Νηπιαγωγείου Συκεών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Σχοινάς: Στη Λέσβο έγιναν εγκληματικά λάθη – Θα έρθει η ώρα της απόδοσης των ευθυνών

LIFESTYLE 35 λεπτά πριν

Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Έχω ένα θέμα, έπαθα ένα σοκ και έκλεισε η φωνή μου

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ο Λευκός Οίκος αποκατέστησε την πρόσβαση των δημοσιογράφων του MS NOW και του CNN