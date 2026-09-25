Φινλανδία και Σουηδία σήκωσαν μαχητικά πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα για να αναχαιτίσουν ρωσικά αεροσκάφη

Στην πρώτη τέτοιου είδους κοινή επιχείρηση οδηγήθηκαν Φινλανδία και Σουηδία αφού, όπως ανακοίνωσαν σήμερα, έστειλαν μαχητικά τους αεροσκάφη για την αναχαίτιση και την αναγνώριση ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας.

Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, της οποίας αποτελεί μέρος ο Κόλπος της Φινλανδίας, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας μετά από περιστατικά που αφορούσαν διακοπές σε αγωγούς φυσικού αερίου, παραβιάσεις εναέριου χώρου και θεάσεις drones μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, και αυτή τη φορά η Σουηδία βοήθησε την γειτονική της χώρα.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον, δήλωσε ότι η επιχείρηση, η οποία έγινε χθες, Πέμπτη, δείχνει πως η συνεργασία, ο λεγόμενος «Συναγερμός Γρήγορης Αντίδρασης» (Quick Reaction Alert), μπορεί να λειτουργεί για την επιτήρηση και την προστασία του εναέριου χώρου και των δύο χωρών.

«Πρόκειται για μια συγκεκριμένη έκφραση της ετοιμότητας και της εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει μαζί -και μια έκφραση της ισχύος στην σκανδιναβική-βαλτική και στην ευρύτερη συνεργασία του NATO στο δικό μας μέρος του κόσμου», σημείωσε ο Κρίστερσον σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η Βαλτική Θάλασσα δεν ήταν ποτέ τόσο ευάλωτη όσο είναι τώρα -αλλά επίσης δεν ήταν ποτέ περισσότερο προστατευμένη από ό,τι είναι τώρα», τόνισε.

Τα δύο μαχητικά αεροσκάφη εντόπισαν και αναγνώρισαν ομάδα ρωσικών αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων ένα μεταγωγικό αεροσκάφος και ορισμένα μαχητικά αεροσκάφη, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Φινλανδίας, σύμφωνα με την οποία ήταν η πρώτη κοινή επιχειρησιακή «αποστολή αναγνώρισης» για τις αεροπορικές δυνάμεις των δύο χωρών.

Η Φινλανδία και η Σουηδία προσχώρησαν και οι δύο στο NATO μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022 στην Ουκρανία, εγκαταλείποντας την επί μακρόν πολιτική τους για μη ένταξη.

Οι γειτονικές τους σκανδιναβικές χώρες, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Δανία, ήταν ήδη μέλη του NATO, όπως και οι τρεις δημοκρατίες της Βαλτικής, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.