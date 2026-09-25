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Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη στον αέρα για τη νέα δραστηριότητα που έκανε με την κόρη της

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THESTIVAL TEAM

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Με αφορμή τη συνέντευξη της Χριστίνας Φλαμπούρη και το καινούργιο της βιβλίο «Οι 7 κορυφές», η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια αναφορά στην κόρη της μέσα από την εκπομπή της το πρωί της Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Η παρουσιάστρια του Alpha αποκάλυψε ότι πήρε το βιβλίο στο σπίτι για να το διαβάσουν μαζί, ενώ μίλησε και για τη νέα δραστηριότητα που δοκίμασαν πρόσφατα.

«Μου το άφησε στο καμαρίνι χθες και το πήρα σπίτι, γιατί τώρα είμαστε στη φάση που λίγο διαβάζουμε και κάπως της αρέσει που βλέπει τις ωραίες εικόνες. Έχει και πολύ ωραία εικονογράφηση», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

Αναφερόμενη στο σημείο του βιβλίου όπου οι μαμάδες πηγαίνουν μαζί για ορειβασία και περίπατο, η παρουσιάστρια σχολίασε: «Μου άρεσε και αυτό που πάνε όλες μαζί οι μαμάδες για ορειβασία και περίπατο. Με φαντάζεσαι; Ποτέ».

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι την προηγούμενη ημέρα είχε πάει την κόρη της σε πρόγραμμα Gymboree. «Χθες την πήγα και Gymboree. Είναι ουσιαστικά ένα σύστημα του εξωτερικού που το έχουν φέρει τώρα και στην Ελλάδα και υπάρχουν διάφορα σημεία που το κάνουν. Είναι για παιδάκια που αρχίζουν πρώτα και κάνουν μουσικοκινητική, ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο», είπε.

«Τώρα να την έχω στο μάρσιπο και να πηγαίνω ορειβασία, νομίζω εγώ θα τα παίξω πιο πολύ από το παιδί», πρόσθεσε με χιούμορ η Κατερίνα Καινούργιου.

Κατερίνα Καινούργιου

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