Υπόθεση Μαζωνάκη: Του χορήγησαν μέθη με προποφόλη και έψαχναν αντίδοτο ενώ δεν υπάρχει

Παρά τον δισταγμό του Γιώργου Μαζωνάκη και τις προειδοποιήσεις του προσωπικού της κλινικής της στο Κολωνάκι, η 56χρονη γιατρός επέμεινε να κάνει υδροθεραπεία στον τραγουδιστή, και ήθελε να του κάνει άμεσα πλασμαφαίρεση αν και ο συνδυασμός των θεραπειών σε λιγότερο από 48 με 72 ώρες είναι απαγορευτικός.

Αυτό, έχουν ισχυριστεί οι δύο εκ των πέντε εργαζόμενων της κλινικής στο Κολωνάκι που κατέθεσαν για την υπόθεση – θρίλερ.

Όπως όλα δείχνουν ότι η 56χρονη φαίνεται να χορήγησε κάποια ουσία μέθης στον ερμηνευτή προκειμένου εκείνος να παραμείνει στο ιατρείο της και να υποβληθεί κανονικά στην πλασμαφαίρεση. Αυτό ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις ότι χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη η κατασταλτική ουσία προποφόλη ή η ουσία μιδαζολάμη.

Η κατηγορούμενη γιατρός ενδέχεται να «κοίμησε» τον καλλιτέχνη για να σιγουρευτεί ότι εκείνος δεν θα ακυρώσει την συνεδρία τους, ούτε τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με το Live News, η γιατρός δεν συνήθιζε να χορηγεί μέθη στους πελάτες της κατά την διαδικασία διάφορων θεραπειών, πέραν μερικών εξαιρέσεων. οι αρχές θεωρούν πώς η 56χρονη ήθελε να σιγουρέψει την παραμονή του τραγουδιστή στο ιατρείο καθώς εκείνος δίσταζε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση την ακριβώς επόμενη μέρα από την υδροθεραπεία που είχε κάνει στην ίδια κλινική.

Η χορήγηση μέθης είναι παράνομη σε ιδιωτικά ιατρεία και προβλέπεται μόνο σε νοσοκομεία με την παρουσία αναισθησιολόγου. Η γιατρός φαίνεται ότι αγνόησε και τα δύο απαγορευτικά και προχώρησε στη διαδικασία. Αυτό επιβεβαίωσε τόσο η 5η εργαζόμενη του ιατρείου στην κατάθεσή της όσο και μία εκ των νοσηλευτριών η οποία μίλησε στο Live News και αποκάλυψε τις κινήσεις της γιατρού το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου.

Ο ερμηνευτής γνώριζε χρόνια την γιατρό καθώς είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία στο ιατρείο της το 2021. Ήταν και ο λόγος που συμφώνησε να κάνει δεύτερη υδροθεραπεία την Τρίτη, μία μέρα πριν πεθάνει και στη συνέχεια να κάνει ύπνωση με τον Νάσο Κομιανό, με τον οποία συνεργάζεται η κατηγορούμενη γιατρός. Ωστόσο, οι δύο συνεργάτες κατάφεραν να πείσουν τον καλλιτέχνη να κάνει την πλασμαφαίρεση, με την πρόφαση ότι θα ξεκινήσει να αισθάνεται πολύ καλύτερα, όπως ο ίδιος αναζητούσε.

Όπως επιβεβαίωσε στις δηλώσεις της στο Live News, η νοσηλεύτρια στην ερώτηση από ποιον αποφασίστηκε η υδροθεραπεία, απάντησε: «Αυτός το ήθελε. Εκείνος ήθελε να κάνει υδροθεραπεία γιατί είχε ξανακάνει. Στο ιατρείο των γιατρών πάλι, αλλά πολλά χρόνια πριν. Εκείνος το ζήτησε να το κάνει».

Και συμπλήρωσε: «(Ο Μαζωνάκης) κοιμήθηκε. Κοιμήθηκε την ώρα της θεραπείας. Η υδροθεραπεία διήρκησε δεκαπέντε λεπτά ακριβώς. Εγώ τον ξύπνησα, αναγκαστικά γιατί θα πρέπει να διακόψεις για να βγάλεις το έμβολο».

Αναφορικά με την επόμενη μέρα και την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η νοσηλεύτρια επιβεβαίωσε την κατάθεση της 5ης εργαζόμενης, λέγοντας:

«Τη συμβουλέψαμε όλοι να μην πάει την επόμενη μέρα ο άνθρωπος για θεραπεία, διότι από μηχάνημα σε μηχάνημα πρέπει να περάσουν 48 ώρες. Αυτή φώναξε ότι “εσείς δεν είσαστε γιατρίνες. Εγώ είμαι γιατρός και εγώ ξέρω τι κάνω“, και του έκλεισε ραντεβού την επόμενη μέρα για να κάνει την πλασμαφέρεση. Δεν ήθελε να πάει. Προφανώς κάποιος τον πίεσε και ήρθε ο άνθρωπος κάπως πιεσμένος να κάνει τη θεραπεία την επόμενη μέρα».

Το «μυστήριο» με τις κατασταλτικές ουσίες

Την ώρα που αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, προκειμένου να πέσει περισσότερο φως στην υπόθεση θανάτου του, εγείρονται τα ερωτήματα σχετικά με τις κατασταλτικές ουσίες που του χορηγήθηκαν. Αυτό αναμένεται να επιβεβαιωθεί, ωστόσο σύμφωνα με τα νέα στοιχεία είναι σχεδόν βέβαιο ότι έδωσαν μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται οι τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν από τους γιατρούς και μια υπάλληλο σε αναισθησιολόγο και τον πωλητή του απινιδωτή που είχαν στο ιατρείο. οι αρχές έχουν σταθεί στην φράση της υπαλλήλου: «Έχω χορηγήσει μέθη σε ασθενή και του χορήγησα και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να του δώσω;».

Στις περιγραφές τους οι εργαζόμενες της κλινικής ανέφεραν ότι άκουσαν λέξεις «κλειδιά» μέσα από το δωμάτιο όπου έκανε πλασμαφαίρεση ο τραγουδιστής. Ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις ήταν οι «προποφόλη» και «απινιδωτής» και «anexate». Ωστόσο, σύμφωνα με το Live News, εξετάζεται το ποιά καταστα΄τική ουσία χορηγήθηκε καθώς μόνο μία από τις δύο έχει αντίδοτο.

Η προποφόλη, όπως αποκάλυψε η εκπομπή, δεν έχει αντίδοτο. Έτσι, στο επίκεντρο μπαίνει η λέξη anexate, η οποία αφορά πράγματι αντίδοτο μέθης αλλά όχι για προποφόλη αλλά για μιδαζολάμη!

«Μου ζήτησαν να ρωτήσω την αναισθησιολόγο αν έχει αντίδοτο η προποφόλη»

Μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, η 5η εργαζόμενη αφότου κατέθεσε το πρωί της Πέμπτης (24.09.2026) περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όταν αντιλήφθηκαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ανταποκρίνεται. Tο πρώτο τηλεφώνημα έγινε στις 16:10, 16:15 περίπου, σε μία αναισθησιολόγο γιατί μου ζήτησε η γιατρός να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Η απάντηση της αναισθησιολόγου ήταν ότι δεν υπάρχει», είπε η 56χρονη νοσηλεύτρια.

Και συνέχισε: «Το μετέφερα στους γιατρούς. Το δεύτερο τηλεφώνημα έγινε στον κύριο από όπου είχαμε προμηθευτεί τον απινιδωτή. Γιατί δεν λειτουργεί ο απινιδωτής. Ο οποίος άνθρωπος μας εξήγησε γιατί έπρεπε να φορτίσει η μπαταρία κλπ. Αυτά τα τηλεφωνήματα έγιναν μετά τις 16:00 – 16:15. Η γιατρός μου ζήτησε αν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη».

«Εγώ κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά γύρω στις 16:00, μέχρι τότε όλα ήταν ήρεμα στο ιατρείο. Μετά από εκεί φώναξε πρώτα τον σύζυγό της. Το μόνο που θυμάμαι μετά δεν ξέρω αν είχε μπει κάποιο άλλο από τα κορίτσια, γιατί εγώ παρέμεινα σε άλλο δωμάτιο, είναι ότι υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση, ένας πανικός. Το τηλέφωνο που έκανα μετά, όταν γίνονται τέτοια τηλεφωνήματα λες κάτι τρέχει και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό, οπότε παγώσαμε όλοι», είπε.

«Τον Μαζωνάκη τον είδα και την προηγούμενη μέρα στο ιατρείο μαζί ήμασταν. Σε σχέση με παλιότερα που τον είχα δει ήταν πιο χαρούμενος, πιο γελαστός. Φαινόταν σαν να τον απασχολεί κάτι, ας πούμε, κάποιος. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε έρθει, ίσως ήταν και το 2021. Την υδροθεραπεία ήθελε ο ίδιος να την κάνει, για την πλασμαφαίρεση δεν ξέρω, την μέρα που την έκανε δεν τον είδα να είναι σε υπερδιέγερση».

Σχετικά με την χορήγηση μέθης, η ίδια συμπλήρωσε: «Δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Δεν κάνουν μέθη όσοι κάνουν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Μερικοί άνθρωποι, επειδή είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία, απλά κοιμόντουσαν. Τώρα αν γινόταν και κάτι άλλο, αυτό είναι θέμα της γιατρού».

Σε ερώτηση για το αν η γιατρός επιχείρησε να καθοδηγήσει της εργαζόμενες στο τι να καταθέσουν, η νοσηλεύτρια παραδέχτηκε: «Ήταν το ίδιο βράδυ που πήγα για ανάκριση και με πήρε τηλέφωνο μου είπε να πω τη συγκεκριμένη ώρα, ότι ο τραγουδιστής ήρθε γύρω στις 15:00 με 15:30 (ενώ ήρθε στις 14:00)».

Αναφορικά με τον καθαρισμό του χώρου αφού το ΕΚΑΒ πήρε τον Γιώργο Μαζωνάκη για να τον μεταφέρει στο «Ελπίς» η νοσηλεύτρια ανέφερε στο Live News: «Επειδή ήμασταν πραγματικά σε σοκ όλες μας, όλες μας, το να μπούμε να καθαρίσουμε δε σημαίνει ότι πήραμε στοιχεία ή κάναμε κάτι. Ό,τι στοιχείο υπήρχε ήταν πάνω στο μηχάνημα. Το οποίο μηχάνημα εμείς ούτε τα φίλτρα βάζουμε ούτε τα φίλτρα βγάζουμε.

Στο μηχάνημα δεν υπήρχαν τα φίλτρα. Το να στρώσω ένα κρεβάτι ή να μεταφέρω μια το οξυγόνο που χρησιμοποιήθηκε ξαναβάλω κάτι στη θέση του, αυτά θα τα κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Αυτά γίνονται αυτόματα από εμάς. Για όσα δεν βρέθηκαν είχε θέματα της γιατρού, εμείς δεν πειράξαμε κάτι. Δεν γνωρίζω για τον άλλο καθετήρα, ούτε για την κουβέρτα που δεν βρέθηκε. Το παντελόνι και τα υπόλοιπα αντικείμενα του τραγουδιστή τα δώσαμε νομίζω στο ΕΚΑΒ».

Τέλος, για τα μηχανήματα που υπήρχαν στο ιατρείο αλλά δεν τα εντόπισε ο ΙΣΑ, είπε: «Έτυχε να είμαι μια φορά παρούσα σε έλεγχο. Νομίζω πριν ένα χρόνο το καλοκαίρι. Ήταν με μία όμως ασθενή η γιατρός τότε σε γυναικολογική εξέταση στο δωμάτιο που ήταν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, δεν κρύφτηκε το μηχάνημα. Το μηχάνημα ήταν εκεί. Απλά δεν άνοιξαν ποτέ την πόρτα οι ελεγκτές του ΙΣΑ. Αν περίμεναν να τελειώσει και άνοιγαν την πόρτα, θα έβλεπαν το μηχάνημα της πλασμαφέρεσης».

Πηγή: newsit.gr