Λουκασένκο: Χάρη σε 15 πολιτικούς κρατούμενους μετά τις συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Τραμπ

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 15 πολιτικούς κρατούμενους με διάταγμα που εξέδωσε σήμερα μετά τις συνομιλίες που είχε την περασμένη με τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Τζον Κόουλ, διαπραγματεύεται με τον Λουκασένκο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, έχοντας επιτύχει μέχρι στιγμής την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων, μεταξύ των οποίων προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και δικηγόροι, σε αντάλλαγμα για την άρση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Viasna» που έχει τεθεί εκτός νόμου αναφέρει ότι στη Λευκορωσία παραμένουν 883 πολιτικοί κρατούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν για αδικήματα όπως εξτρεμιστική δραστηριότητα, υποκίνηση μίσους ή προσβολή του προέδρου.

Το γραφείο του Λουκασένκο ανέφερε ότι μεταξύ των 15 ατόμων που αμνηστεύτηκαν πρόσφατα περιλαμβάνονταν 10 γυναίκες, ενώ 13 από αυτούς είχαν «διαπράξει εγκλήματα εξτρεμιστικού χαρακτήρα». Ανέφερε επίσης ότι οι αμνηστίες χορηγήθηκαν αφού οι ίδιοι ζήτησαν επιείκεια και εξέφρασαν μετάνοια.

Οι αποφυλακίσεις αυτές αντιπροσωπεύουν μια περαιτέρω σταδιακή πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο Κόουλ, δηλαδή την απελευθέρωση όλων των εναπομενόντων κρατουμένων εντός του τρέχοντος έτους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του την περασμένη εβδομάδα, πέτυχε την απελευθέρωση 25 ατόμων, μεταξύ των οποίων διακεκριμένοι δημοσιογράφοι και ακτιβιστές — αριθμός πολύ μικρότερος από τους 250 που απελευθερώθηκαν κατά την προηγούμενη επίσκεψή του τον Μάρτιο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Λουκασένκο υιοθετεί σκληρότερη στάση στις διαπραγματεύσεις, απογοητευμένος από το γεγονός ότι η άρση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων — ιδίως όσον αφορά την ποτάσα, βασική πηγή εξαγωγικών εσόδων για τη Λευκορωσία — δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη κίνηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Λουκασένκο ζήτησε επίσης την αποδέσμευση ποσού ύψους 43 έως 44 εκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Λευκορωσίας, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, έχουν «κολλήσει» στην Citibank, ενώ ο Κόουλ υποσχέθηκε την περασμένη εβδομάδα να ασχοληθεί με το θέμα. Η Citi αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ