Χαλκίδα: Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου παραγωγής χημικών προϊόντων στο Βαθύ
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο γραφείων σε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο Βαθύ Χαλκίδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19:00 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Επίσης, ο δήμος Χαλκιδέων κινητοποιήθηκε για να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της, κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Εύβοιας.