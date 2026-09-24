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Χαλκίδα: Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου παραγωγής χημικών προϊόντων στο Βαθύ

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο γραφείων σε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο Βαθύ Χαλκίδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19:00 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Επίσης, ο δήμος Χαλκιδέων κινητοποιήθηκε για να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της, κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Εύβοιας.

Χαλκίδα

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