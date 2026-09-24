Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 94 σεντς, ή 0,9%, στα 102,13 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, η τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 59 σεντς, ή 0,39%, στα 91,56 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα υποχώρηση έρχεται μία ημέρα μετά την άνοδο κατά 4% στις τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία.

Ωστόσο, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τον τρόπο επίτευξης μιας διπλωματικής λύσης, διατηρώντας την αβεβαιότητα στις αγορές.

Οι τιμές τώρα: