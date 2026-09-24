Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Κωδικός Erase” από σήμερα στο Φουαγιέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Η παράσταση «Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Κωδικός Erase», του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με την Πολιτεία Πολιτισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του εμβληματικού μύθου του Χόλυγουντ επιστρέφει.

Το έργο, για τη λαμπερή σταρ, που υπογράφει η Ροδή Στεφανίδου και σκηνοθετεί ο Ένκε Φεζολλάρι, και αγαπήθηκε, την περασμένη σεζόν από τους θεατές στο ΑRTBOX FARGANI THEATER, θα παρουσιάζεται από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στο Φουαγιέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Μια παράσταση, φόρος τιμής, για μια μοναδική προσωπικότητα που «πέθανε όπως έζησε: Έρμαιο. Ρημαγμένη. Γυμνή. Με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια παραδίπλα, σ’ ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της…»

Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Στο ρόλο του αφηγητή ο Χρήστος Παπαδημητρίου.

Η Μέριλιν Μονρόε, ως παγκόσμιο «σύμβολο του σεξ» και «απόλυτη σταρ» του κινηματογράφου, συνεχίζει να «απασχολεί» ακόμα και σήμερα. Το έργο της Ροδής Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέριλιν, καθώς αφηγείται, μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας, τα θραύσματα της ζωής της.

Μια παράσταση που επιχειρεί να εισχωρήσει στην εύθραυστη και κατακερματισμένη της καρδιά, φωτίζοντας τη «γυναίκα» πέρα από την «εικόνα». Μια γυναίκα που σκέφτεται, αγωνιά, φοβάται, σπαράζει, αποζητά την μητρότητα απεγνωσμένα, αναμετριέται με τους εσωτερικούς δαίμονές της, αλλά πάνω από όλα ψάχνει ν΄ αγαπηθεί και ν΄ αγαπήσει.

Κατάλληλο για θεατές άνω των 15 ετών

Συντελεστές

Κείμενο: Ροδή Στεφανίδου

Σκηνοθεσία: ΈνκεΦεζολλάρι

Σκηνικά – Κοστούμια: Δανάη Πανά

Μουσική: The Kundera Project

Σχεδιασμός φώτων: Γιάννης Κυρατζής

Video: ΆνταΛιάκου

Οργάνωση παραγωγής: Ματίνα Παγουλάτου

Φωτογραφίες: MikeRafail | Thatlongblackcloud



*Βοηθός σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Χρήστος Δέλλιος

*Βοηθός Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Χριστίνα Γεωργιάδου

Διανομή

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου (Μέριλιν)

Χρήστος Παπαδημητρίου (Αφηγητής)

Πληροφορίες

Φουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Εθν. Αμύνης 2)

Έναρξη: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 21:00

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά

Κρατήσεις εισιτηρίων στο Τ. 2315 200 200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ

Προπώληση εισιτηρίων: 2117700000 | MORE.com | καταστήματα PUBLIC | καταστήματα NOVA

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη- Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 19:00 και 21:00

Κυριακή: 20:00

Ωράριο Ταμείων:

Βασιλικό Θέατρο:

Δευτέρα- Παρασκευή: 08:30- 21:30

Τιμές εισιτηρίων

Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη έως Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00

Γενική είσοδος: 13€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 9€ (Φοιτητικό – Μαθητικό, Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

Ημέρες Πέμπτη (λαϊκή) στις 21:00 και Σάββατο στις 19:00

Γενική είσοδος: 11€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 9€ (Φοιτητικό – Μαθητικό, Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

Ομαδικό Φοιτητικό

5€ (άνω των 10 ατόμων)

Ομαδικές κρατήσεις

(άνω των 10 ατόμων): 2315 200 011 & 2315 200 012.

ΑΜΕΑ: Δωρεάν

Μέλη του Συλ. Υπαλ. Υπουργείου Πολιτισμού Β. Ελλάδος: 5€

Ατέλειες: Δωρεάν 5 θέσεις ανά ημέρα παράστασης. Κατόπιν εξαντλήσεως των θέσεων, τιμή εισιτήριου 5€.

Ισχύουν ατέλειες: ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΑ, ΣΕΗ, Τμημάτων Θεάτρου, Δραματικών Σχολών, Σκηνοθετών.

Άνεργοι: Δωρεάν 5 θέσεις ανά ημέρα παράστασης. Κατόπιν εξαντλήσεως των θέσεων, τιμή εισιτηρίου 5€.