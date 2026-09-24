Ηγουμενίτσα: Στον ανακριτή σήμερα ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης – Τι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς

Το κατώφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα αναμένεται να περάσει σήμερα ο 27χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του, στην Ηγουμενίτσα, για να απολογηθεί.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Τι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς

Ο 27χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί προφορικά στους αστυνομικούς ότι διέπραξε τη δολοφονία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατά την επικοινωνία του με τις αστυνομικές αρχές φέρεται να ανέφερε ως αιτία οικονομικές διαφορές που είχε με την 25χρονη Πηνελόπη.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η κηδεία της 25χρονης

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε την Τετάρτη, στη Μεταμόρφωση η εξόδιος ακολουθία της 25χρονης Πηνελόπης.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από το κοντινό της περιβάλλον, προκειμένου να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Η οικογένειά της είχε ζητήσει να σεβαστούν όλοι την ιδιωτικότητα της στιγμής. Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο επικήδειος λόγος του αδελφού της.

«Από εδώ και πέρα ό,τι κάνω στη ζωή μου θα είναι αφιερωμένο σε σένα», ανέφερε στον αποχαιρετισμό του, αποτυπώνοντας τον βαθύ πόνο της οικογένειας για την απώλειά της.

Η οικογένεια της 25χρονης ζήτησε, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Διοτίμα, το οποίο παρέχει στήριξη σε γυναίκες και οικογένειες που έχουν υποστεί έμφυλη βία.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Νέα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η 25χρονη.

Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση, στο σώμα της εντοπίστηκαν συνολικά 15 τραύματα από μαχαίρι. Στα χέρια της διαπιστώθηκαν επίσης αμυντικά τραύματα, ευρήματα που συνδέονται με προσπάθεια προστασίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Επιπλέον, καταγράφηκαν πολλαπλά χτυπήματα στην πλάτη της.