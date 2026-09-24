Τζιτζικώστας από Βερολίνο: Ασφάλεια, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα το τρίπτυχο για έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο

Την κορυφαία διεθνή έκθεση παγκοσμίως για τη βιομηχανία των σιδηροδρομικών μεταφορών, InnoTrans 2026, στο Βερολίνο, επισκέφθηκε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος ήταν κεντρικός ομιλητής στην τελετή των εγκαινίων με τη συμμετοχή των επικεφαλής της παγκόσμιας σιδηροδρομικής κοινότητας.

Στην InnoTrans 2026, που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Messe Berlin, ο κ. Τζιτζικώστας έθεσε ως κεντρικούς στόχους για τον ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο: «Καλύτερες συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, πιο εύκολη έκδοση εισιτηρίων, ισχυρότερα δικαιώματα επιβατών, σιδηροδρομικό σύστημα ασφαλές, αξιόπιστο και εύχρηστο. Επίσης άρση των φραγμών που εξακολουθούν να εμποδίζουν μια πραγματικά κοινή και ισχυρή ευρωπαϊκή σιδηροδρομική αγορά και ενίσχυση της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής βιομηχανίας, μέσω δικαιότερου παγκόσμιου ανταγωνισμού, διαρκούς στήριξης της καινοτομίας και κοινής προσπάθειας για την κλιμάκωση τυποποιημένων, οικονομικά προσιτών και ανθεκτικών στις μελλοντικές εξελίξεις σιδηροδρομικών λύσεων».

Ο Επίτροπος υπογράμμισε τη σημασία του σιδηροδρόμου για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την ευρωπαϊκή οικονομία: «Ο ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος , κορυφαίος παγκοσμίως, ανταγωνιστικός, και μπορεί να γίνει η πιο ελκυστική επιλογή μετακίνησης για επιβάτες και εμπορεύματα. Αυτό σημαίνει καλύτερες υπηρεσίες, ευκολότερα ταξίδια, χαμηλότερο κόστος, ταχύτερη παράδοση εξοπλισμού, βελτίωση υποδομών και ένα δίκτυο έτοιμο για τις μελλοντικές προκλήσεις».

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, κεντρική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας, όπως σημείωσε ο Επίτροπος. «Συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη και τους επενδυτές για να προσδιορίσουμε έργα προτεραιότητας και χρηματοδοτικές λύσεις, μεταξύ άλλων για τις υποδομές και το τροχαίο υλικό. Εργαζόμαστε επίσης για μια στρατηγική χρηματοδότησης και μια συμφωνία για τους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας έως το 2040. Οι σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας δεν αφορούν μόνο στην εξοικονόμηση χρόνου για την κάλυψη των αποστάσεων μεταξύ των μεγάλων πόλεων. Αφορούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη των στόχων μας για το κλίμα και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους φορείς εκμετάλλευσης, τους κατασκευαστές και τους επενδυτές. Και επιπλέον αφορούν στην οικοδόμηση ενός πιο ολοκληρωμένου και ανθεκτικού συστήματος μεταφορών, προς όφελος των πολιτών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και ευρύτερα της οικονομίας», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός συνδεμένου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου και στις πολιτικές που οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η δέσμη μέτρων για τα ενιαία εισιτήρια των ταξιδιωτών: «Έχουμε υιοθετήσει κανόνες που επιτρέπουν την κράτηση συνδυασμένων σιδηροδρομικών ταξιδιών με ένα κλικ, με τα δικαιώματα των επιβατών να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο στόχος είναι απλός: ένα ταξίδι, μία κράτηση, πλήρη δικαιώματα. Αυτό θα καταστήσει τα διασυνοριακά ταξίδια και τα ταξίδια με διαφορετικά μέσα ευκολότερα και πιο ελκυστικά, παρέχοντας παράλληλα καλύτερη προστασία στον πολίτη όταν κάτι πάει στραβά. Η βελτιωμένη έκδοση των εισιτηρίων ενισχύει τη σιδηροδρομική αγορά με την προσέλκυση περισσότερων επιβατών και συνεπώς με περισσότερα έσοδα και με μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε και στα ζητήματα ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα: «Σχεδιάζουμε αναθεωρήσεις του κανονισμού στον οποίο βασίζεται ο ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος, με την ασφάλεια να είναι βασική παράμετρος».

Ο Επίτροπος επισήμανε την κρισιμότητα του σιδηροδρόμου στο πλαίσιο της στρατιωτικής κινητικότητας, με τον σιδηρόδρομο να είναι η πρώτη επιλογή των Ενόπλων Δυνάμεων και να είναι ήδη ο κύριος δικαιούχος χρηματοδότησης της στρατιωτικής κινητικότητας, με 874 εκατομμύρια ευρώ. «Εστιάζουμε σε αναβαθμίσεις σε βασικούς διαδρόμους και κρίσιμα κομβικά σημεία, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών των έργων να ωφελούν τόσο τη μετακίνηση των πολιτών, όσο και τη στρατιωτική χρήση του δικτύου. Για να είναι επιτυχές το σχέδιό μας, η Ευρώπη χρειάζεται ανταγωνιστική σιδηροδρομική βιομηχανία. Έχω συζητήσει με τους εκπροσώπους της σιδηροδρομικής βιομηχανίας για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την αυτονομία του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος. Η πρώτη προτεραιότητα είναι σαφής: η Ευρώπη χρειάζεται μια σιδηροδρομική αγορά με λιγότερους εθνικούς φραγμούς και χαμηλότερο κόστος. Και οι δικές μας προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν κι από την ίδια την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη παραμένει παγκόσμιος ηγέτης στη σιδηροδρομική τεχνολογία. Ωστόσο, θέλουμε μια δίκαιη και ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά και γι’ αυτό εργαζόμαστε, επενδύοντας όχι μόνο στην έρευνα, αλλά και στη μετάβαση από την καινοτομία στην ανάπτυξη», τόνισε.