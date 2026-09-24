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ΗΑΕ: Αναστολή πτήσεων των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών μέχρι νεωτέρας

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THESTIVAL TEAM

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Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαίωσαν σήμερα ότι ανέστειλαν τις πτήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιρειών μέχρι νεωτέρας, στο πλαίσιο των νέων αμερικανικών κυρώσεων που στοχεύουν τον κλάδο των αερομεταφορών του Ιράν.

Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΑΕ ανακοίνωσε την αναστολή όλων των πτήσεων που εκτελούνται από ιρανικές εταιρείες προς και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αρχής γενομένης από σήμερα (…) και μέχρι νεωτέρας», όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

ΗΑΕ

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