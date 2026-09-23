Το Συμβούλιο της Ειρήνης παρουσίασε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας, ύψους 2,45 δισεκ. δολαρίων

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα ένα εξάμηνο πρόγραμμα βοήθειας για τη Γάζα, ύψους 2,45 δισεκ. δολαρίων, κατά τη συνεδρίαση των μελών του και των συνεργαζόμενων πλευρών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε την ώρα που οι συζητήσεις γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο βρίσκονται σε νεκρό σημείο εδώ και μήνες, γεγονός που εμποδίζει την έναρξη της ανοικοδόμησης του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ανάγκες ωστόσο είναι κολοσσιαίες: σύμφωνα με μια κοινή εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτιμώνται στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος δεκαετίας.

Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ηγέτες χωρών, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατήγγειλαν αυτήν την εβδομάδα την καταστροφική ανθρωπιστική κρίση που συνεχίζεται στη Γάζα παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Ο Νικολάι Μλαντένοφ, ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, ζήτησε από τις χώρες να στηρίξουν αυτό το σχέδιο. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι οι συζητήσεις με το Ισραήλ είναι «δύσκολες», εν όψει και των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου. «Λαμβάνοντας υπόψη πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, νομίζω ότι κάνουμε πρόοδο, αργά αλλά σίγουρα», εκτίμησε.

Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκφο ήταν παρόντες σε αυτήν τη συνεδρίαση.

Το σχέδιο αφορά 66 διαφορετικά προγράμματα ανέγερσης προσωρινών καταλυμάτων, τη διαχείριση του τεράστιου όγκου συντριμμιών από τους βομβαρδισμούς καθώς και τη δημιουργία υποδομών για τις δημόσιες μεταφορές.

Τον Οκτώβριο του 2025 ο ΟΗΕ υπολόγιζε ότι το 84% των υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Περίπου 2.000 κτίρια κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της Γάζας, έναν οργανισμό που υπάγεται στη Χαμάς.