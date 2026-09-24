Η Μάργκοτ Ρόμπι έγινε και επίσημα Ακερλέι αφού άλλαξε το επώνυμό της στα επιχειρηματικά έγγραφα

Η λαμπερή σταρ του Χόλιγουντ Μάργκοτ Ρόμπι διανύει την πιο ώριμη και ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της και προχωρά σε αλλαγές που ξαφνιάζουν ευχάριστα.



Περίπου δέκα χρόνια μετά τον παραμυθένιο και άκρως ιδιωτικό γάμο τους στην Αυστραλία η διάσημη ηθοποιός αποφάσισε να υιοθετήσει και επίσημα το επίθετο του αγαπημένου της συζύγου Τομ Ακερλέι.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τα επίσημα αρχεία της βρετανικής υπηρεσίας Companies House όπου το όνομά της για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες αναγράφεται πλέον ως Μαργκό Ελίζ Ακερλέι.

Το low profile ζευγάρι που αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και επιτυχημένα power couples της βιομηχανίας του θεάματος γνωρίστηκε το 2013 στα γυρίσματα μιας ταινίας. Από τότε οι δυο τους είναι αχώριστοι τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα επαγγελματικά τους βήματα αφού έχουν ιδρύσει μαζί μια πολύ επιτυχημένη εταιρεία παραγωγής.

Η τρυφερή τους σχέση επισφραγίστηκε με τον καλύτερο τρόπο το φθινόπωρο του 2024 όταν υποδέχθηκαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, έναν υπέροχο γιο που τους έχει ξετρελάνει. Αυτή η νέα κίνηση της Μάργκοτ δείχνει πόσο πολύτιμη είναι για εκείνη η οικογένειά της και η κοινή ζωή που χτίζει μέρα με τη μέρα δίπλα στον άντρα της ζωής της.

Πηγή: gossip-tv.gr