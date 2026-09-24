Με υψηλή συμμετοχή ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Δωρεάν Πρόληψης της Οστεοπόρωσης στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Με τη συμμετοχή 154 πολιτών ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου για την οστεοπόρωση που πραγματοποίησε ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, μέσω του ΚΕΠ Υγείας και σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.

Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 17 Σεπτεμβρίου σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εξεταστούν δωρεάν, κοντά στον τόπο κατοικίας τους, και να έχουν μια πρώτη εικόνα για την οστική τους υγεία.

Συνολικά εξετάστηκαν 154 άτομα, 145 γυναίκες και 9 άνδρες. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σημασία του προληπτικού ελέγχου, καθώς σε 44 εξεταζόμενους εντοπίστηκαν ενδείξεις οστεοπενίας και σε 3 οστεοπόρωσης, ενώ 107 είχαν φυσιολογικά ευρήματα.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με υπερηχογράφημα πτέρνας και απευθυνόταν κυρίως σε γυναίκες άνω των 55 ετών και άνδρες άνω των 70 ετών. Στις περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν ευρήματα, οι πολίτες ενημερώθηκαν σχετικά, ώστε να απευθυνθούν στον γιατρό τους για περαιτέρω διερεύνηση.

Η έγκαιρη διάγνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η οστεοπενία και η οστεοπόρωση μπορούν να εξελίσσονται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εμφανή συμπτώματα. Ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη αντιμετώπιση και στη μείωση του κινδύνου καταγμάτων, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες.

«Η πρόληψη είναι από τις σημαντικότερες επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε για την υγεία των πολιτών μας. Ως Δημοτική Αρχή θέτουμε ως προτεραιότητά μας αυτή η πρόληψη να είναι δωρεάν, εύκολα προσβάσιμη και να φτάνει σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας. Τα αποτελέσματα αυτής της δράσης δείχνουν στην πράξη πόσο σημαντικός είναι ο έγκαιρος έλεγχος. Για 47 συμπολίτες μας η εξέταση έδειξε ευρήματα που χρειάζονται προσοχή και περαιτέρω διερεύνηση. Αυτός ακριβώς είναι ο σημαντικός ρόλος της πρόληψης. Να μας προειδοποιεί έγκαιρα, πριν εμφανιστεί ένα σοβαρότερο πρόβλημα. Συνεχίζουμε, μέσα από το ΚΕΠ Υγείας και τις συνεργασίες μας, να δίνουμε στους πολίτες περισσότερες δυνατότητες να φροντίζουν την υγεία τους», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, Δρ. Γιώργος Πατούλης, τόνισε σε δήλωσή του: «Η πρόληψη της οστεοπόρωσης αποτελεί σημαντικό μέρος της προστασίας της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Τα αποτελέσματα της δράσης στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη επιβεβαιώνουν την αξία του έγκαιρου προληπτικού ελέγχου, καθώς εντοπίστηκαν περιστατικά οστεοπενίας και οστεοπόρωσης σε συμπολίτες μας που δεν γνώριζαν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΚΕΠ Υγείας, στηρίζει έμπρακτα την πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και συνεχίζει να ενισχύει τις δράσεις πρόληψης σε όλη τη χώρα».

Η Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ελένη Γιαννούδη μας δήλωσε πως: «Η υψηλή ανταπόκριση των πολιτών μάς δείχνει ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για δράσεις πρόληψης στην κοινωνία μας. Μέσα σε δέκα ημέρες εξετάστηκαν 154 συμπολίτες μας σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και, το σημαντικότερο, συμπολίτες μας που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο το έμαθαν εγκαίρως. Αυτό είναι και το ουσιαστικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δράσης. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν, καθώς και τους ανθρώπους του ΚΕΠ Υγείας και του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων για τη συνεργασία».