Θεσσαλονίκη: Αφήνουν λουλούδια, κεράκια και σημειώματα στο mural του Μαζωνάκη – Δείτε βίντεο
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Μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα έχει δημιουργηθεί γύρω από το mural του Γιώργου Μαζωνάκη στην περιοχή του Φοίνικα Θεσσαλονίκης, καθώς τις τελευταίες ημέρες θαυμαστές αφήνουν λουλούδια, αναμμένα κεράκια και χειρόγραφα σημειώματα στο σημείο.
Κάτοικοι της περιοχής περνούν από το mural που φιλοτέχνησε ο street artist «Hayate» και αφήνουν από ένα λουλούδι, κεράκι ή σημείωμα στη μνήμη του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.