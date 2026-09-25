Η αρχηγική ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη πριν το Ελλάδα-Σερβία: “Το ταλέντο δεν φτάνει, χρειάζεται πάθος”

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στη League Α του Nations League, με τη νίκη 2-1 μέσα στη Σερβία και στα social media της “γαλανόλευκης” ανέβηκε ένα νέο βίντεο από το ματς, που περιλαμβάνει και την αρχηγική ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη στα αποδυτήρια.

Με τον Τάσο Μπακασέτα να μένει εκτός, ο Βαγγέλης Παυλίδης πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας και προσπάθησε να… ντοπάρει τους συμπαίκτες του πριν την έναρξη του αγώνα με τη Σερβία για το Nations League.

Πιο συγκεκριμένα, ο επιθετικός της Μπενφίκα ανέφερε τα εξής: «Έχουμε μιλήσει αρκετά, ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνουμε, πάμε δυνατά. Το ταλέντο δεν φτάνει, χρειάζεται πάθος, συγκέντρωση προσωπικότητα. Πάμε όλοι μαζί!».

Το πάθος ήταν εμφανές πάντως σε όλους τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας.

Δείτε το βίντεο