Βαγγέλης Περρής: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι καλύτερος στην παρουσίαση μόνος του

Ο Βαγγέλης Περρής μίλησε στο Πρωινό και την Κωνσταντίνα Σαρηγιάννη για ορισμένα τηλεοπτικά πρόσωπα από τη φετινή σεζόν, με κάποιες από τις δηλώσεις του να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πώς βλέπετε και την εκπομπή Studio στις τρεις που πλέον είναι στο ΣΚΑΪ;

«Α, ναι. Έλα ρε! Α, κι αυτή είναι μια εκπομπή που νόμιζα ότι είναι στο κανονικά, στην ΕΡΤ. Δεν έχει το Survivor. Γιατί το ΣΚΑΪ το έχουμε συνδυάσει με το Survivor, αλλά μετά τα περσινά νομίζω ότι είναι δύσκολο να το ξαναδούμε. Έχουμε δύο Studio και παίζουνε. Επί τη ευκαιρία θέλω να σου πω ότι υπάρχει και οδός Στουντίου που γυρίζονται διάφορες εκπομπές, επομένως σημαίνει ότι σου λείπει έμπνευση».

Τον Κρατερό με την Κατερίνα Καραβάτου πώς τους βλέπετε;

«Δεν το έχουν ξανακάνει. Νομίζω ότι υπάρχει μια επαφή ραδιοφωνική που μπορεί να τους βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται μια ισχυρή θεματολογία, χρειάζονται ρυθμοί, χρειάζονται όλα αυτά. Στην ΕΡΤ πηγαίνουν λίγο πιο αργά από ότι έχουμε συνηθίσει».

Στην ερώτηση για το πώς του φαίνεται η νέα εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου, ο Βαγγέλης Περρής είπε: «Η Ιωάννα Μαλέσκου κάνει μια εκπομπή. Αυτή η εκπομπή δεν είναι από τις συνηθισμένες, δηλαδή δεν βασίζεται στη γνωστή συνταγή. Έχουμε ένα πάνελ, ένα θέμα που έχει εξαντληθεί όλη τη βδομάδα και εμείς προσπαθούμε να το ξαναζεστάνουμε με δυσκολία. Έχουν μια διαφορετική επιλογή. Μακάρι να τους βγει».

Για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ανέφερε: «Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός παρουσιαστής. Είναι ένας παρουσιαστής που έχει την αίσθηση του τηλεοπτικού ρυθμού και δεν είναι πολλοί αυτοί. Δεν είναι πλέον της νέας γενιάς. Είναι δοκιμασμένος. Επομένως, καλά κάνουν και τον εμπιστεύονται».

Θα θέλατε να τον δείτε και μόνο του; Γιατί τα τελευταία χρόνια τον βλέπουμε σαν δίδυμο με κάποια γυναίκα δίπλα του.

«Και δεν νομίζω ότι αυτό ήταν προς όφελός του. Νομίζω ότι περισσότερο χαλούσε το μήνυμα που μπορεί να εκπέμψει και τις ικανότητές του παρά τον βοηθούσε. Ναι, ναι, νομίζω ότι μόνος του θα ήταν καλύτερος».