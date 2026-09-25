“Destination Thessaloniki”: Η Θεσσαλονίκη ενισχύει την παρουσία της στη Ρουμανία και ανοίγει νέους δρόμους

Με στόχο να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της Θεσσαλονίκης, να διευρύνει το αποτύπωμά της στη δυναμική ρουμανική αγορά και να δημιουργήσει νέες σταθερές συνεργασίες σε τουρισμό, επιχειρηματικότητα, πολιτισμό και καινοτομία, πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι η πρώτη διεθνής δράση του «Destination Thessaloniki».

Στο πλαίσιο της διήμερης αποστολής του Δήμου Θεσσαλονίκης και θεσμικών και παραγωγικών φορέων της πόλης, η Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε στη ρουμανική πρωτεύουσα ως ένας ολοκληρωμένος ευρωπαϊκός προορισμός 365 ημερών για city break, πολιτισμό, γαστρονομία, συνέδρια και μεγάλες διοργανώσεις, αλλά και ως ένα σύγχρονο οικονομικό, επιχειρηματικό και καινοτομικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Θεσσαλονίκη έδωσε το «παρών» με 25μελή αποστολή, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και με την ενεργή συνδρομή της Πρέσβεως της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλής Ευαγγελίας Γραμματίκα. Στην αποστολή συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης, καθώς και εκπρόσωποι του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, του Thessaloniki Convention Bureau, της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και της Αγιορειτικής Εστίας.

Η κεντρική εκδήλωση του «Destination Thessaloniki» πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, όπου παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της ρουμανικής τουριστικής και επιχειρηματικής αγοράς, ταξιδιωτικοί πράκτορες, δημοσιογράφοι και θεσμικοί φορείς. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του Γραφείου ΕΟΤ Ρουμανίας στην οργάνωση και την προβολή της δράσης.

«Η Ρουμανία είναι ήδη μια πολύ σημαντική αγορά για τη Θεσσαλονίκη, όμως πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο δυναμικό. Θέλουμε περισσότεροι Ρουμάνοι επισκέπτες να ανακαλύψουν την ίδια την πόλη και να τη γνωρίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», τόνισε ο Στέλιος Αγγελούδης.

«Ήταν ένα διήμερο μιας ουσιαστικής συνεργασίας και παρουσίας της πόλης της Θεσσαλονίκης στο Βουκουρέστι. Στόχος μας είναι η Θεσσαλονίκη και το Βουκουρέστι να γνωριστούν καλύτερα, να συνδέσουν τα οικοσυστήματά τους και να συνεργαστούν πιο στενά. Θέλουμε αυτή η επίσκεψη να αποτελέσει την αρχή μιας σταθερής και παραγωγικής σχέσης μεταξύ των θεσμών, των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και, πάνω απ’ όλα, των ανθρώπων των δύο πόλεων», πρόσθεσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση του Στέλιου Αγγελούδη με τον Δήμαρχο Βουκουρεστίου Ciprian Ciucu, συμφωνήθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων για θέματα τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης. Το Μνημόνιο θα υπογραφεί την άνοιξη στη Θεσσαλονίκη, κατά την επίσκεψη του κ. Ciucu στην πόλη. Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης η ενίσχυση της οδικής και αεροπορικής συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο πόλεων.

Στο πλαίσιο της διήμερης παρουσίας στη ρουμανική πρωτεύουσα, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συναντήθηκε ακόμη με τον Πατριάρχη Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, με επίκεντρο τους ισχυρούς πνευματικούς και πολιτιστικούς δεσμούς και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού.

Παράλληλα, κατά τη συνάντηση του Στέλιου Αγγελούδη στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο με τον βουλευτή και Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας Dragoș Gabriel Zisopol, συμφωνήθηκε η υπογραφή ξεχωριστού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, με στόχο την ενίσχυση των πολιτιστικών, ιστορικών και επιχειρηματικών δεσμών.

Το Βουκουρέστι αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό του «Destination Thessaloniki», με τη Θεσσαλονίκη να επιδιώκει μέσα από μια ενιαία παρουσία του Δήμου και των φορέων της να ενισχύσει τη διεθνή της αναγνωρισιμότητα, να διευρύνει τις αγορές στις οποίες απευθύνεται και να μετατρέψει την εξωστρέφεια της πόλης σε συγκεκριμένες και σταθερές συνεργασίες.