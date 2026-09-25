ΕΕΘ: Να μπει τέλος στην ποινικοποίηση της ηχορύπανσης από καταστήματα

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και επιχειρήσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα αναδεικνύει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.), με επιστολή του προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, Δικαιοσύνης, Γεώργιο Φλωρίδη, Υγειάς, Άδωνι Γεωργιάδη και τους Υφυπουργούς Ανάπτυξης, Σταύρο Καλαφάτη και Εσωτερικών, Αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Το Ε.Ε.Θ. κατέθεσε αίτημα για την αποποινικοποίηση των παραβάσεων που αφορούν την υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων θορύβου και για την υιοθέτηση ενός αυστηρού και αναλογικού συστήματος διοικητικών κυρώσεων.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, «έχοντας δεχθεί σχετικές αναφορές και αιτήματα από επαγγελματίες – μέλη του κλάδου της εστίασης και γενικότερα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, το Ε.Ε.Θ. επισημαίνει, ότι το ισχύον πλαίσιο οδηγεί σε μια ιδιαίτερα αυστηρή ποινική αντιμετώπιση παραβάσεων που μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω διοικητικών μέτρων».

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ποινικές κυρώσεις για την υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων θορύβου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται η αυτόφωρη διαδικασία και να δημιουργούνται σημαντικές συνέπειες για τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες του κλάδου.

Παράλληλα υπογραμμίζεται, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία, πέρα από την επιβάρυνση του ποινικού συστήματος, μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή κράτηση επιχειρηματιών, σε κοινωνική απαξίωση των επαγγελματιών, αλλά και στην εμφάνιση πρακτικών τοποθέτησης «παρένθετων προσώπων» στις επιχειρήσεις.

Το Ε.Ε.Θ. υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση της ηχορύπανσης μπορεί να επιτευχθεί με αποτελεσματικό τρόπο μέσω διοικητικών κυρώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή στην ποινική καταστολή, η οποία θα πρέπει να αποτελεί, όπως αναφέρεται, ως έσχατο μέσο όταν ο επιδιωκόμενος σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα μέτρα.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στο ισχύον νομικό πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα:

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η Υπουργική Απόφαση Α5/3010/1985 «Μέτρα προστασίας από θορύβους μουσικής», η οποία αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας από τον θόρυβο που προκαλείται από μουσική και άλλες ηχητικές πηγές σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται μέγιστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη:

100 dB(A) για στεγασμένα κέντρα διασκέδασης.

80 dB(A) για τα λοιπά καταστήματα στα οποία λειτουργεί μουσική.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει για τους παραβάτες φυλάκιση έως ένα έτος και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ, με εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στην επιστολή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αναφέρεται και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.

Η Οδηγία 2002/49/ΕΚ έχει ως αντικείμενο την αποφυγή, την πρόληψη και τη μείωση των επιπτώσεων από την έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο, χωρίς ωστόσο να θεσπίζει συγκεκριμένα όρια ντεσιμπέλ ή να επιβάλλει συγκεκριμένο σύστημα ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων, αφήνοντας το ζήτημα στα κράτη-μέλη.

Το Ε.Ε.Θ. επικαλείται, ως ενδεικτική, την περίπτωση της Γερμανίας, όπου για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης εφαρμόζονται διοικητικά μέτρα με κλιμακούμενες κυρώσεις.

Με βάση τα παραπάνω, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ζητά την τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων ή τη θέσπιση νέου θεσμικού πλαισίου, με τρεις βασικές κατευθύνσεις:

Αποποινικοποίηση της υπέρβασης των ορίων θορύβου από ΚΥΕ.

Διατήρηση και ενίσχυση των διοικητικών κυρώσεων, με κλιμακωτό και αναλογικό σύστημα προστίμων.

Τακτικούς και ουσιαστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.

Το Επιμελητήριο συνδέει την πρότασή του και με την ευρύτερη κατεύθυνση της μεταρρύθμισης του Ποινικού Κώδικα, επισημαίνοντας ότι με τον ν. 4619/2019 αποποινικοποιήθηκαν τα πταίσματα, στα οποία περιλαμβάνονταν πολλές παραβάσεις διοικητικού χαρακτήρα.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος του Ε.Ε.Θ. αναφέρει «Η προστασία της κοινής ησυχίας είναι αυτονόητη, όμως χρειάζεται ένα σύγχρονο και αναλογικό πλαίσιο. Ζητούμε η ηχορύπανση στα ΚΥΕ να αντιμετωπίζεται πρωτίστως χωρίς την αυτόματη ποινικοποίηση των επαγγελματιών, ταυτόχρονα με αυστηρές και κλιμακωτές διοικητικές κυρώσεις και ουσιαστικούς ελέγχους».

Το Ε.Ε.Θ. ζητά, συνεπώς, ένα σαφές και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης και ψυχαγωγίας, θα περιορίζει τις στρεβλώσεις που δημιουργεί το ισχύον καθεστώς και θα διασφαλίζει ενιαία και ξεκάθαρη εφαρμογή των κανόνων από τις αρμόδιες αρχές.