Σούλης Μαρκόπουλος: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του
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THESTIVAL TEAM
Η είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου προκάλεσε οδύνη και θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ και τον αθλητισμό.
Στα 77 του χρόνια ο κορυφαίος προπονητής σε αγώνες Πρωταθλήματος από καταβολής Α’ Εθνικής έφυγε από τη ζωή.
Σύμφωνα με το metrosport.gr, το ύστατο χαίρε στον Σούλη Μαρκόπουλο θα απευθύνουν συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι του μπάσκετ και του αθλητισμού τη Δευτέρα.
Όπως έγινε γνωστό, η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 11:30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
Θα ακολουθήσει η κηδεία του στα Κοιμητήρια της Θέρμης.
Τέλος, οι φορείς του ελληνικού μπάσκετ και οι ομάδες που συνεργάστηκε ή τέθηκε αντίπαλος στους αγωνιστικούς χώρους, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για το θάνατό του.
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