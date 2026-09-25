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Χαλκιδική: Συναγερμός για φωτιά στην Τρίγλια – Σηκώθηκε και ελικόπτερο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:30 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Τρίγλιας. Για την κατάσβεση της φωτιάς, έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Επιπλέον, έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν και υδροφόρα οχήματα του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Χαλκιδική

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