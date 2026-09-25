Έκρηξη στην Πλάκα: Διαρροή φυσικού αερίου το πιθανότερο σενάριο – Εξετάζουν αν με το άναμμα διακόπτη έγινε η έκρηξη
Intime
THESTIVAL TEAM
Το γεγονός η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου είναι το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται για την Πλάκα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το iefimerida.gr, ο δεύτερος όροφος είχε νόμιμα εγκατάσταση για φυσικό αέριο. Εξετάζεται, ως επικρατέστερο σενάριο, να υπήρχε διαρροή και με το άνοιγμα κάποιου διακόπτη να έγινε η έκρηξη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για δύο έως πέντε αγνοουμένους χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν βρίσκονταν εκεί, αν πρόλαβαν αν φύγουν κλπ.
Τέλος, τρία άτομα απεγκλωβίστηκαν νωρίς από τα συντρίμμια.
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