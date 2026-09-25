Πορτογαλία: Μια 24χρονη πυροσβέστης έχασε τη ζωή της κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς

Μια 24χρονη πυροσβέστης έχασε σήμερα τη ζωή της καθώς μετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς στην κοινότητα Ρεζέντε, στη βόρεια Πορτογαλία, ανακοίνωσε η πορτογαλική προεδρία.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο) έχει συγκλονιστεί βαθιά από την είδηση για τον θάνατο μιας νεαρής πυροσβέστη της Ρεζέντε, ηλικίας μόνον 24 ετών, σήμερα την αυγή κατά τη μάχη που έδινε για την κατάσβεση πυρκαγιάς», ανέφερε η πορτογαλική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Η πορτογαλική Ένωση Πυροσβεστών διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της ότι πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο πυροσβέστη κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς φέτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στην κοινότητα Ρεζέντε, στην περιοχή του Βιζέου, τέθηκε σήμερα το πρωί υπό έλεγχο, αλλά συνεχιζόταν η κινητοποίηση περίπου 200 πυροσβεστών.