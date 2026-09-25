MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πορτογαλία: Μια 24χρονη πυροσβέστης έχασε τη ζωή της κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μια 24χρονη πυροσβέστης έχασε σήμερα τη ζωή της καθώς μετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς στην κοινότητα Ρεζέντε, στη βόρεια Πορτογαλία, ανακοίνωσε η πορτογαλική προεδρία.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο) έχει συγκλονιστεί βαθιά από την είδηση για τον θάνατο μιας νεαρής πυροσβέστη της Ρεζέντε, ηλικίας μόνον 24 ετών, σήμερα την αυγή κατά τη μάχη που έδινε για την κατάσβεση πυρκαγιάς», ανέφερε η πορτογαλική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Η πορτογαλική Ένωση Πυροσβεστών διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της ότι πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο πυροσβέστη κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς φέτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στην κοινότητα Ρεζέντε, στην περιοχή του Βιζέου, τέθηκε σήμερα το πρωί υπό έλεγχο, αλλά συνεχιζόταν η κινητοποίηση περίπου 200 πυροσβεστών.

Πορτογαλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τραγωδία για τον παίκτη χόκεϊ επί πάγου Αντρέι Κουζμένκο: Ο πατέρας του σκοτώθηκε από αρκούδα στη Σιβηρία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Υπόθεση Μαζωνάκη: Η κατάθεση της νοσοκόμας που “καίει” την 56χρονη γιατρό – “Μας είπε να έχουμε κοινή γραμμή στις καταθέσεις”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Τζιτζικώστας από ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη: Αναγκαία η διατήρηση ανοιχτών διεθνών ναυτιλιακών οδών – Η επιβολή τελών και διοδίων και η παρεμπόδιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας δεν είναι αποδεκτή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 42 λεπτά πριν

Παύλος Πολάκης: Νέο υπόμνημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΕΟΔΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε κρησφύγετο στην Καβάλα κρυβόταν ο 36χρονος Τούρκος με τον βαρύ οπλισμό – Αναζητείται ο 30χρονος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες ανοιχτά της Μυκόνου – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση