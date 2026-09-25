ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5% στον δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Αύγουστο

Αύξηση 5% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών των υλικών κατασκευής νέων κτιρίων και κατοικιών τον Αύγουστο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών σημείωσε άνοδο τον Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, αλλά και αύξηση σημείωσε και τον Αύγουστο του 2025 συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2024, της τάξης του 2,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2025.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε αύξηση 5,0%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,4%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

Παρατηρείται ότι τον τελευταίο χρόνο επιταχύνεται η άνοδος των τιμών των υλικών.