Σπανάκης: Χωρίς “εισοδηματικό κόφτη” η πολιτογράφηση – Τι αλλάζει στην αξιολόγηση των αιτήσεων

Αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων πολιτογράφησης παρουσίασε στη Βουλή ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση.

Όπως ανέφερε, η γενική διεύθυνση Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών διαβίβασε στις 24 Σεπτεμβρίου οδηγίες προς τις περιφερειακές διευθύνσεις Ιθαγένειας της χώρας, με στόχο την ενιαία εφαρμογή των πρόσφατων δικαστικών κρίσεων.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, οι αιτήσεις θα εξετάζονται χωρίς να τίθεται συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο, ως αυτοτελής προϋπόθεση για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας μέσω πολιτογράφησης.

Κεντρικό σημείο των οδηγιών αποτελεί η αποσαφήνιση ότι το ύψος του ετήσιου εισοδήματος δεν μπορεί να λειτουργεί από μόνο του ως κριτήριο για την αποδοχή ή την απόρριψη μιας αίτησης πολιτογράφησης.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις αποφάσεις 715/2026 και 717/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες καλούνται πλέον να λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις, το εισόδημα θα πρέπει να συνεκτιμάται μαζί με το σύνολο των υπόλοιπων στοιχείων που προβλέπει ο Κώδικας Ιθαγένειας για την αξιολόγηση της οικονομικής και ευρύτερης ένταξης του αιτούντος.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στην εξακρίβωση της σταθερής εργασίας του αιτούντος, αλλά και στη συνέπεια που επιδεικνύει ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.

Όπως τόνισε ο κ. Σπανάκης, η οικονομική ένταξη εξακολουθεί να αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την πολιτογράφηση. Ωστόσο, η συνδρομή της δεν θα κρίνεται αποκλειστικά από έναν αριθμητικό δείκτη εισοδήματος, αλλά θα διαπιστώνεται εξατομικευμένα, με βάση το σύνολο των προβλεπόμενων στοιχείων.

Όπως διευκρίνισε, δεν προβλέπεται ένας συγκεκριμένος «εισοδηματικός κόφτης», κάτω από τον οποίο μια αίτηση θα απορρίπτεται αυτομάτως. Το εισόδημα παραμένει σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης, αλλά θα εξετάζεται σε συνδυασμό με την εργασιακή κατάσταση, τη φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπει η νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, σε περίπτωση απόρριψης αίτησης πολιτογράφησης θα πρέπει να αναγράφεται πλήρης και εξατομικευμένη αιτιολογία, με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων που τεκμηριώνουν την απόφαση.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι οι παραδοχές του δικαστηρίου θα εφαρμόζονται πλήρως και ενιαία από τις υπηρεσίες Ιθαγένειας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επανεξεταστούν όλες οι προηγούμενες απορριπτικές αποφάσεις, καθώς η υποχρέωση συμμόρφωσης προς ακυρωτική απόφαση αφορά τη συγκεκριμένη δικαστική κρίση.

Παράλληλα, οι απορριπτικές αποφάσεις που έχουν ήδη καταστεί οριστικές, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί με νόμιμο τρόπο.