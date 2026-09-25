Μια παύση από τα ραντεβού μπορεί να είναι μια αναζωογονητική (και απαραίτητη αν με ρωτάς) περίοδος για να κάνεις μια ενδοσκόπηση και να απολαύσεις τη δική σου παρέα. Μετά από λίγο καιρό όμως, μπορεί να διαπιστώσεις ότι θέλεις να απολαύσεις και την παρέα κάποιου άλλου.

Το να ξαναβουτήξεις στα βαθιά νερά του dating μπορεί να είναι αγχωτικό. Υπάρχει αρχικά το άγχος της υπερβολικής πληθώρας επιλογών. Όχι μόνο να αποφασίσεις ποιον θα επιλέξεις σε μια εφαρμογή γνωριμιών, αλλά ακόμη και ποια εφαρμογή θα χρησιμοποιήσεις.

Κι έπειτα έρχονται το άγχος, η αβεβαιότητα και όλα τα αναπάντητα ερωτήματα που συνοδεύουν μια νέα αρχή. Ωστόσο, αν θέλεις να γνωρίσεις έναν/μία σύντροφο ή ακόμη και απλώς να έχεις μια εφήμερη ερωτική επαφή, το dating είναι ένας από τους τρόπους για να το πετύχεις.

Πώς να ξαναμπείς στο dating μετά από μια αποχή;

Βγες πολλά ραντεβού

Όσο περισσότερα ραντεβού κάνεις, τόσο λιγότερο σε επηρεάζει ένα αποτυχημένο ραντεβού. Μια κακή εμπειρία δεν σημαίνει ότι δεν σε περιμένει μια καλή.

Μην απορρίπτεις τις εφαρμογές γνωριμιών

Είναι ένας εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος να γνωρίσεις πολλούς ανθρώπους που επίσης αναζητούν μια γνωριμία. Κράτα το προφίλ σου απλό και τις συζητήσεις σύντομες και ουσιαστικές. Ακόμη κι αν γνωρίσεις κάποιον στην πραγματική ζωή, η εξάσκηση μέσα από τα ραντεβού θα σε βοηθήσει να νιώθεις πιο άνετα.

Τόλμησε να ζητήσεις από κάποιον να βγείτε

Η απόρριψη είναι μέρος της διαδικασίας και σε βοηθά να αποκτήσεις παραδόξως μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν δεν «διαλύεσαι» από αυτήν. Κάποιοι θα πουν όχι, άλλοι όμως μπορεί να πουν ναι και μια όμορφη γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει από εκεί.

Κράτα τα ραντεβού κοντά σου

Όταν ξαναμπαίνεις στο dating, προτίμησε μέρη κοντά στο σπίτι ή τη δουλειά σου, ώστε να μπορείς να φύγεις εύκολα αν το ραντεβού δεν πάει καλά. Ένα ραντεβού για καφέ είναι επίσης μια καλή επιλογή, καθώς είναι πιο χαλαρό, οικονομικό και σου επιτρέπει να γνωρίσεις τον άλλον χωρίς την επιρροή του αλκοόλ.

Νιώσε καλά με την εμφάνισή σου

Φόρεσε ρούχα που σε κάνουν να αισθάνεσαι όμορφα και άνετα. Η αυτοπεποίθηση θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις και να απολαύσεις περισσότερο το ραντεβού.

Τι πρέπει να θυμάσαι;

Πριν ξαναμπείς στον κόσμο του dating, ξεκαθάρισε τι θέλεις, είτε πρόκειται για μια σοβαρή σχέση είτε για κάτι πιο περιστασιακό. Επίλεξε την εφαρμογή που ταιριάζει στις ανάγκες σου και σκέψου τι αναζητάς σε έναν άνθρωπο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή/ος σε νέες πιθανότητες. Μην εστιάζεις στο πόσο καιρό έχεις να βγεις ραντεβού, αλλά σε όσα έχεις μάθει για τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου. Και κυρίως, ξεκίνα χωρίς πίεση. Είναι απολύτως φυσιολογικό να χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να ξαναβρείς τον ρυθμό σου.

Πηγή: ladylike.gr