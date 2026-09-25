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ΠΑΣΟΚ: Τη λίμνη Κορώνεια επισκέπτονται αύριο ο ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου και στελέχη του κόμματος

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Κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής (Ν.Ε.) ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Β’ Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί επίσκεψη στη λίμνη Κορώνεια το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:00 π.μ., με τη συμμετοχή του ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου.

Τη λίμνη Κορώνεια θα επισκεφθεί αύριο το πρωί Κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής (Ν.Ε.) ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Β’ Θεσσαλονίκης.

Η επίσκεψη θα γίνει με τη συμμετοχή του ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθούν τη λίμνη στις 10 το πρωί και θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στην περιοχή καθώς πρόσφατα στοιχεία δείχνουν δραματική συρρίκνωση της υδάτινης επιφάνειας της λίμνης.

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