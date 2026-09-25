ΑΑΔΕ: Έως 31 Οκτωβρίου η αίτηση για εναλλακτική φορολόγηση συνταξιούχων εξωτερικού

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ενδιαφερομένων και με στόχο μια πιο ευέλικτη διαδικασία, η ΑΑΔΕ διευρύνει σημαντικά το χρονικό περιθώριο για την υπαγωγή στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης των συνταξιούχων εξωτερικού που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1192/2026), η προθεσμία υποβολής της αίτησης μετατίθεται από τις 31 Μαρτίου στις 31 Οκτωβρίου, παρέχοντας στους φορολογουμένους επτά επιπλέον μήνες για να οργανώσουν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Επιπλέον, καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής, η χωρική αρμοδιότητα των ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι επιμέρους διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Οι νέες προθεσμίες

Όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα έως και τις 2 Ιουλίου ενός έτους, μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο άρθρο 5Β:

για το έτος άφιξης , εφόσον υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 31/10 του έτους αυτού

, εφόσον υποβάλουν την αίτησή τους του έτους αυτού για το επόμενο έτος, εφόσον υποβάλουν την αίτησή τους μετά τις 31/10 του έτους άφιξης και έως τις 31/10 του επόμενου έτους.

Αντίθετα, όσοι μεταφέρουν την κατοικία τους μετά τις 2 Ιουλίου, μπορούν να αιτηθούν την υπαγωγή τους στο άρθρο 5Βμόνο για το επόμενο έτος από αυτό της άφιξης. Η αίτηση υπαγωγής θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31/10 του έτους αυτού (επόμενου της άφιξης).

Τα δικαιολογητικά που συμπληρώνουντον φάκελο της αίτησης, μπορούν να προσκομισθούν το αργότερο έως τις 30/11του φορολογικού έτουςγια το οποίο ζητήθηκε η υπαγωγή.

Υποβολή αίτησης και απαραίτητων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους ακόλουθους τρόπους:

Ψηφιακά: μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην εφαρμογή Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία > Εναλλακτική Φορολόγηση Εισοδήματος > Υπαγωγή σε εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – άρθρο 5Β ΚΦΕ .

μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην εφαρμογή . Ταχυδρομικά: με φυσικό φάκελο, μέσω συστημένης επιστολής ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), προς το αρμόδιο, βάσει της διεύθυνσης του φορολογουμένου, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή Θεσσαλονίκης . Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (aade.gr > Επικοινωνία > Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών ΑΑΔΕ).

με φυσικό φάκελο, μέσω συστημένης επιστολής ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), προς το . Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (aade.gr > Επικοινωνία > Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών ΑΑΔΕ). Με φυσική παρουσία: στο αρμόδιο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή Θεσσαλονίκης, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μέσω της εφαρμογής Τα Ραντεβού μου στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν ταmyPointΑττικής, τις ΥΦΕ και τις κατά τόπους ΔΟΥ και να υποβάλουν την αίτησή τους με την βοήθεια των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

Η εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση γίνεται από το αρμόδιο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ), με βάση τη διεύθυνση του φορολογουμένου. Ειδικότερα, το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής είναι αρμόδιο για φορολογουμένους με διεύθυνση στην Περιφέρεια Αττικής και στις νήσους Κέα, Κύθνο, Άνδρο και Μήλο, ενώ το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την υπόλοιπη Επικράτεια.

Φορολογικά Οφέλη και Υποχρεώσεις

Με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εκδίδεται για το φυσικό πρόσωποενιαία πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου(τόσο για τα εισοδήματατης ημεδαπήςόσο καιτηςαλλοδαπής).

Ειδικότερα, ο φόρος για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή (άρθρο 5Β του ΚΦΕ):

υπολογίζεται με σταθερό συντελεστή7% (εκτός εάν προβλέπεται φοροαπαλλαγή ή διαφορετική φορολόγηση από διατάξεις των ΣΑΔΦΕ ή άλλων διεθνών συνθηκών).

(εκτός εάν προβλέπεται φοροαπαλλαγή ή διαφορετική φορολόγηση από διατάξεις των ΣΑΔΦΕ ή άλλων διεθνών συνθηκών). καταβάλλεται εφάπαξ κάθε χρόνο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου

με την εξόφλησή του εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα που αποκτάται στην αλλοδαπή.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς του άρθρου 5Β του ΚΦΕ, το φυσικό πρόσωπο πρέπει σωρευτικά:

να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα 5 από τα 6 προηγούμενα έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του,

να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο η Ελλάδα διατηρεί συμφωνία διοικητικής συνεργασίας σε φορολογικά θέματα.

Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις νέες αιτήσεις, στις αιτήσεις που εκκρεμούν προς εξέταση στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και στις πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: