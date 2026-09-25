Αθηναΐς Νέγκα: Όταν κάποιος γράφει μια φοβερή μπάρουφα, κακία, παίρνω μια περίεργη χαρά

Στην κάμερα του «Happy Day» και τον Αλέξανδρο Ρούτα μίλησε η Αθηναΐς Νέγκα, λίγο πριν από την τηλεοπτική της επιστροφή στο Action24.

Η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην παρουσία της στη late night ζώνη, στη σχέση της με τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι ο σύντροφός της προτιμά να μην αναφέρεται δημόσια σε εκείνον.

«Επειδή δεν είμαι καθαρόαιμη παρουσιάστρια, δεν μπορώ να τοποθετήσω τον εαυτό μου τηλεοπτικά σε κάποια ζώνη. Να σας πω “κάνω γι’ αυτό, δεν κάνω γι’ αυτό”, γιατί γενικά πιστεύω ότι δεν κάνω για την τηλεόραση», ανέφερε η Αθηναΐς Νέγκα.

Όταν ρωτήθηκε εάν μπήκε στον πειρασμό να αλλάξει τηλεοπτική στέγη, απάντησε: «Για να είμαι εδώ σημαίνει ότι προτίμησα να είμαι εδώ, για λόγους που οι άνθρωποι που βλέπουν τηλεόραση νομίζω καταλαβαίνουν».

Η Αθηναΐς Νέγκα μίλησε και για τις καλοκαιρινές διακοπές της, τις οποίες πέρασε μακριά από τη ζέστη: «Στο τέλος του κόσμου πήγα. Δεν έκανα ένα μπάνιο, ένα μπάνιο να βουτηχτώ στη θάλασσα. Δεν βουτήχτηκα ούτε μία φορά, αλλά ήμουν στο πάρα πολύ κρύο. Εγώ νιώθω μελαγχολία το καλοκαίρι. Δεν είμαι καλοκαιρινός τύπος. Χαίρομαι στο κρύο».

Σε ερώτηση για τον σύντροφό της και την παρατήρηση ότι δείχνει ερωτευμένη, απάντησε: «Πού το ξέρετε εσείς αυτό;». Όταν ο δημοσιογράφος της είπε ότι λάμπει κάθε φορά που μιλά για εκείνον, η ίδια σχολίασε: «Δεν μ’ αφήνει να μιλάω και πάρα πολύ, οπότε όχι, δεν μιλάω πολύ».

Για τη σχέση της με τα social media, η Αθηναΐς Νέγκα είπε: «Για πλάκα. Δεν το κάνω πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Δηλαδή δεν έχω φωτογράφο που με φωτογραφίζει σε πολύ κολακευτικές πόζες για να ανεβάζω».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι δεν την ενοχλούν απαραίτητα ούτε τα αρνητικά σχόλια: «Μ’ αρέσουν οι κακίες γενικότερα. Δηλαδή, ξέρεις, όταν κάποιος γράφει μια φοβερή μπάρουφα, κακία, παίρνω μια περίεργη χαρά».