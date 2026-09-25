Τσουκαλάς: Η ανατροπή έρχεται στην κάλπη – Δίνουμε μάχη για να φύγει η ΝΔ άμεσα

«Οι δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, η ΕΛΑΣ πέφτει, η κ. Καρυστιανού πέφτει. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι στη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεισε, ενώ οι υπόλοιποι όχι. Ότι το πρόγραμμά μας είναι πιο επιδραστικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, εμείς δεν πολιτευόμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Τα κενά καλύπτονται στις κάλπες» υπογράμμισε στον ραδιοφωνικό σταθμό «RealFM» ο Κώστας Τσουκαλάς.

Σε σχετική ανακοίνωση με τίτλο «Η ανατροπή έρχεται στην κάλπη. Δίνουμε μάχη για να φύγει η ΝΔ άμεσα. Είμαστε κυβερνητική επιλογή για σήμερα, όχι κόμμα διαμαρτυρίας», αναδέρεται ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, πρόσθεσε πως «μπορεί τώρα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν εκείνο που είχαμε προβλέψει, ότι κόμματα που δεν έχουν εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν θα έχουν διάρκεια και θα συρρικνωθούν και σε αυτό επιβεβαιωνόμαστε. Αλλά εμείς ούτε τότε ούτε τώρα θα επικαλούμαστε δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Η κάλπη θα δείξει και αγωνιζόμαστε για να υπάρχει μία έτοιμη κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «υπήρξε παιχνίδι, ειδικά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, με δημοσκοπήσεις μη πιστοποιημένες, οι οποίες δημιουργούσαν συνθήκες χειραγώγησης. Το είχαμε πει με ανακοινώσεις μας».

Εξήγησε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι «να φύγει αυτή η κυβέρνηση τώρα, όχι το 2031, όχι το 2035. Κι εμείς προφανώς έχουμε κι ένα άλλο σχέδιο» και τόνισε ότι «ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το κόμμα που έχει σχέδιο αντιπαραθετικό στη Νέα Δημοκρατία», αφήνοντας αιχμές για τα όσα δήλωσε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας. «Δεν μπορεί να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς με τη μη επαναφορά της δικαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας. Δεν μπορεί να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς μαζί της ότι δεν μπορεί να επανέλθει η 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ. Δεν μπορεί να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να λες ότι δεν μπορεί να επανέλθει ο 13ος μισθός ή δεν μπορεί να καταργηθεί το 13ωρο. Ή ότι έχει δίκιο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα, εδώ πια ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι ο άλλος πόλος. Ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του, στο τέλος επιλέγει τη λύση. Εδώ άνοιξε ένα πολύ μεγάλο κενό η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση του 2023, με μία συντριβή 24 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Το κενό αυτό θα καλυφθεί σε αυτές τις εκλογές από το ΠΑΣΟΚ που είναι η πραγματική δυναμική κίνηση αλλαγής», συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Επιπλέον, σχολίασε το «ή εμείς ή κανείς» του κ. Τσίπρα και το ότι «μόνο εκείνος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη», υπογραμμίζοντας πως «όταν έχεις χάσει με 24 μονάδες ως αντιπολίτευση, όταν έχεις χάσει με 9 μονάδες ως πρωθυπουργός, είσαι εκείνος που κατά τεκμήριο δεν μπορείς να κερδίσεις τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε ότι «για εμάς η μάχη είναι να φύγει τώρα αυτή η κυβέρνηση, πριν κάνει κι άλλη ζημιά στη χώρα. Είναι μία κυβέρνηση η οποία είναι συνώνυμη της παρακμής, συνώνυμη της ανευθυνότητας. Όταν βγαίνει ο κ. Φλωρίδης και μιλάει συνεχώς για “ντου” από την Τουρκία, περιγράφει μια χώρα ευάλωτη, βαθιά ανασφαλή. Πάει να τρομάξει τον κόσμο. Ο κ. Γεωργιάδης συμπεριφέρεται με ανοίκειο τρόπο σε δημοσιογράφους που του κάνουν ερωτήσεις. Βλέπουμε ότι τα γυαλιά που φόραγε, δεν είχαν καταγράψει καθόλου τα μεγάλα προβλήματα στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Αντίστοιχα, ένας πρωθυπουργός μετά από 7,5 χρόνια, αυτό που γράφει το κοντέρ τι είναι; Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα και σε αγοραστική δύναμη και σε παραγωγικότητα. Αυτή η εικόνα παρακμής πρέπει να τελειώσει. Η Νέα Δημοκρατία είναι ετοιμόρροπη και με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα καταρρεύσει είτε στην πρώτη κάλπη ή στη δεύτερη. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς.