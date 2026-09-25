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Θεσσαλονίκη: Πάνω από 2.100 χορευτές από 350 σωματεία στο 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών

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THESTIVAL TEAM

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Πάνω από 2.100 χορευτές από 350 σωματεία από όλη την Ελλάδα θα πάρουν μέρος στο 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) που θα πραγματοποιηθεί αύριο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 μμ στο Κλειστό Γήπεδο PAOK Sports Arena, με ελεύθερη είσοδο.

Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτή και επίτιμου πρόεδρου της Ομοσπονδίας, Γεώργιου Παρχαρίδη και θα περιλαμβάνει και σχετικό αφιέρωμα.

Την πεποίθηση ότι στο PAOK Sports Arena θα χτυπήσει η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού εξέφρασε ο πρόεδρος της Π.Ο.Ε. Γεώργιος Βαρυθυμιάδης, στη συνέντευξη Τύπου για το Φεστιβάλ.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πίστη του Γεώργιου Παρχαρίδη στην ενότητα του ποντιακού χώρου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι μελλοντικές γενιές θα μιλάνε για το όραμα, το πείσμα και το πάθος του για τον ποντιακό ελληνισμό.

Ο σκηνοθέτης Φίλιππος Τσαουσέλης που επιμελείται το Φεστιβάλ επισήμανε ότι θα παρουσιαστούν αφιερώματα για το ποντιακό θέατρο, τη δράση της Π.Ο.Ε. και μουσικό δρώμενο για το πέρασμα της παράδοσης από γενιά σε γενιά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα μετά τους χαιρετισμούς, προβλέπεται είσοδος όλων των χορευτών με τον χορό Έμπροπις και στο τέλος ο Πυρρίχιος χορός Σέρρα.

Ημέρα ποντιακής γαστρονομίας

Tη δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ, στις 27 Σεπτεμβρίου, 10 ποντιακοί σύλλογοι θα μαγειρέψουν και θα διαθέσουν δωρεάν ωτία, τανωμένο σορβά και άλλες λιχουδιές της ποντιακής κουζίνας στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού στην Καλαμαριά. Την εκδήλωση, που θα συνοδευτεί από μουσική, υποστηρίζει ο δήμος Καλαμαριάς.

Το Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών υποστηρίζουν το Υπουργείο Πολιτισμού και η Αντιπεριφέρεια της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

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