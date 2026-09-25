Η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη απειλεί με μηνύσεις μετά το βίντεο που κυκλοφορεί με τον ηθοποιό: “Δεν πρέπει να σεβόμαστε τους νεκρούς;”

Με μηνύσεις απειλεί η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη, μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε με το πρόσωπό του, τονίζοντας πως πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς τους νεκρούς.

Ο Νίκος Μπάρκουλης μέσα από ανάρτησή του στο Instagram αποκάλυψε πως έχει δημοσιευτεί στο Youtube ένα βίντεο με τίτλο «Κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκoμανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας» στο οποίο περιλαμβάνεται και ο αείμνηστος ηθοποιός, με πολλά υπονοούμενα να αφήνονται για τον τρόπο ζωής του.

Σήμερα, η Βίκυ Μπάρκουλη πήρε δημόσια θέση, κάνοντας δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Συγκεκριμένα ανέφερε πως πέρα από την ίδια και την οικογένειά της, δεν έχει κανείς άλλος το δικαίωμα να μιλά για τον πατέρα της: «Είδα τη φωτογραφία αυτή. Ήταν και κάποιοι άλλοι εκτός από τον πατέρα μου. Ο Χατζηχρήστος… Είχε κι άλλους. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τον πατέρα μου και για τον Χατζηχρήστο, γιατί είναι νεκροί αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά στον πατέρα μου, δεν έχει δικαίωμα κανένας να μιλάει για τον πατέρα μου, εκτός από εμένα και την οικογένειά μου. Και για τον Χατζηχρήστο το ίδιο πράγμα θα πω, γιατί το ήξερα πολλά χρόνια. Ο κύριος αυτός από πού ορμώμενος έβαλε αυτόν τον τίτλο τον τεράστιο; Τι σχέση έχει τι ήταν ο μπαμπάς μου ή ο Χατζηχρήστος, από τη στιγμή που έχουν φύγει αυτά τα άτομα; Δεν πρέπει να σεβόμαστε τους νεκρούς; Αυτό ρωτάω μόνο τον κύριο αυτόν. Καταρχήν δεν τον ξέρω καν ποιος είναι. Αν το συνεχίσει όμως, θα πέσουν και μηνύσεις», είπε χαρακτηριστικά.

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