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ΕΟΔΥ – Iός του Δυτικού Νείλου: Τρεις νέοι θάνατοι και 26 νέα περιστατικά μόλυνσης

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Συνεχίζεται η καταγραφή κρουσμάτων και θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της εβδομαδιαίας έκθεσης του ΕΟΔΥ. Ειδικότερα, το τελευταίο επταήμερο επιβεβαιώθηκαν 26 νέα περιστατικά μόλυνσης, ενώ προστέθηκαν άλλοι τρεις θάνατοι στη σχετική λίστα. Σημειώνεται πως ένας ακόμη θάνατος ασθενούς που είχε προσβληθεί από τον ιό αποδόθηκε τελικά σε διαφορετικά αίτια και δεν συνυπολογίζεται στους επίσημους θανόντες.

Από την έναρξη της φετινής περιόδου έως και τις 17 Σεπτεμβρίου τα συνολικά εγχώρια κρούσματα στην Ελλάδα ανέρχονται σε 396. Από το σύνολο των ασθενών, οι 255 εμφάνισαν σοβαρά συμπτώματα που επηρέασαν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), ενώ οι υπόλοιποι 141 είχαν είτε ήπια κλινική εικόνα είτε παρέμειναν ασυμπτωματικοί. Οι θάνατοι ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη και προσβολή του ΚΝΣ φτάνουν συνολικά τους 36.

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα νοσηλεία, 29 ασθενείς παρακολουθούνται σε απλές κλινικές, 22 βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), ενώ 276 άτομα έχουν πάρει εξιτήριο έχοντας ξεπεράσει την περιπέτεια της υγείας τους.

Πηγή: iatropedia.gr

ΕΟΔΥ Ιός του Δυτικού Νείλου

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