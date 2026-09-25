Ναύπλιο: Πυροσβέστες διέσωσαν εγκλωβισμένη γάτα – Είχε “κολλήσει” πάνω σε δέντρο 3 ημέρες

Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στην Παλιά Πόλη του Ναυπλίου, όταν μία γατούλα βρέθηκε εγκλωβισμένη σε δύσβατο σημείο.

Η γάτα είχε ανέβει σε στέγη και στη συνέχεια βρέθηκε σε δέντρο, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια στο έδαφος.

Το άτυχο ζώο παρέμενε εκεί για τρεις ημέρες, χωρίς φαγητό και νερό, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι απευθύνθηκαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου.

Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και οργάνωσαν επιχείρηση για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του ζώου. Παρά τις δυσκολίες που παρουσίαζε το σημείο, κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν την γατούλα και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, βάζοντας τέλος στην περιπέτεια του ζώου μετά από τρεις ημέρες εγκλωβισμού.